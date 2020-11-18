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Красивейшие поздравительные открытки и душевные поздравления на 18 ноября - День рождения Деда Мороза 2020

09:27 18.11.2020 Фото: otkritkiok.ru
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Дед Мороз — персонаж, славящийся не только добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого. Ведь у него есть собственный День рождения.

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День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

18 ноября 2020 года - День рождения Деда Мороза.

Дед Мороз — персонаж, славящийся не только добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого. Ведь у него есть собственный День рождения.

Официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день в В. Устюге устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик. Чествуют виновника торжества даже его заграничные «коллеги» — Санта Клаус из Америки, Йоулупукки из Финляндии, Пэр Ноэль из Франции и другие.

День рождения Деда Мороза — чудесный праздник, возвращающий в детство, дарящий радость всем — от мала до велика, заставляющий мечтать и верить в осуществление желаний.

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День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года
% name% title
День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года
% name% title
День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года
% name% title
День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года
% name% title
День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года
% name% title
День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года
% name% title
День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года
% name% title
День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года
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День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

Дед Морозу в день рожденья
Очень хочется сказать,
Быть в отличном настроеньи,
Никогда не унывать.

На своих лихих оленях
По планете колесить,
Счастье, радость и веселье

Вечно детям приносить!

***

Сказку в нашу жизнь принёс,
Славный, добрый Дед Мороз.
Знают тебя все на свете,
Даже крошечные дети.
С днём рождения тебя
Поздравляет вся земля.

Детям подарил мечту,
Веру, радость, доброту.
Ты — волшебник без сомненья!
И ещё раз с днём рожденья!

***

С днем рождения поздравляем
Тебя. Дедушка Мороз,
Ты не старишься с годами,

Те же щеки, тот же нос.

И в глазах твоих смешинки
Радостью лучатся,
Нам на каждый Новый год
Ты приносишь счастье.

В день рождения, Дед Мороз,
Здоровья мы желаем,
И на Новый год тебя

В гости приглашаем.

***

Необычное у нас
Вышло поздравленье,
Ведь, у Дедушки Мороза,
Нынче День рождения.

Поздравляем и желаем,
Больше всем чудес дарить,

Чтоб и взрослые, и дети
Не смогли о них забыть.

И ещё тебе здоровья
Мы желаем от души,
Ждём тебя всегда мы очень,
Пусть уже не малыши.

***

С днем рожденья, Дед Мороз,

Самый лучший дед на свете!
Сколько счастья ты принёс,
Сколько смеха даришь детям!

Пусть добро к тебе с лихвой
И не раз ещё вернётся,
А подарок лучший твой —
Когда кроха улыбнётся!

***

Как весело узнать порой,
Что Дед Мороз был молодой!
Он в ноябре на свет родился,
И сразу людям полюбился!

Тебя хотим поздравить дружно,
И подарить все то, что нужно —
Волшебный посох и мешок,
Красивый красный ремешок!

Будь же всегда таким задорным,
По-детски милым и проворным,
Пусть жизнь твоя счастливой будет,
Здоровье крепкое прибудет!

***

Пусть сугробы не растают,
Не исчезнут холода,
Вьюга пусть в округе правит,

На реке хватает льда,
Пусть привычный микроклимат
Вам привычно щиплет нос.
С Днем Рождения, любимый
Добрый Дедушка Мороз!

***

Отмечает Дед мороз
Нынче День рождения.

Пожелаем мы ему
Крепкого терпенья.

Чтоб подарки приносить
Сил всегда хватало.
И чтоб больше сказкой жить
Ребятишек стало.

Вечно даришь праздник нам
Смех, и настроенье!

Вот пришёл и наш черёд,
Так, что с Днём рождения.

***

Дорогой наш, Дед Мороз,
Поздравляем с днем рождения
И тебе в Великий Устюг
Шлем свои мы поздравления.

С нетерпением встречи ждем,

В гости приглашаем,
Для тебя под Новый год
Елку наряжаем.

Будь здоров и не болей,
Набирайся силы,
Чтоб с тобою вместе встретить
Новый год смогли мы.

***

Здравствуй, дедушка Мороз!
Я тебе письмо пишу.
Только в этот самый раз
Ничего не попрошу.

Поздравляю я тебя
С днем твоего рождения,
И желаю тебе я
Удачи и везения.

Счастлив будь и не болей,
Мы ждем тебя на праздник
Кричи оленям «Эге-гей!»,
Чтоб смог приехать к каждому.

Источник: pozdravok.ru

18 ноября 2020 День рождения Деда Мороза открытки поздравления стихи
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