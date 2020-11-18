Красивейшие поздравительные открытки и душевные поздравления на 18 ноября - День рождения Деда Мороза 2020

Дед Мороз — персонаж, славящийся не только добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого. Ведь у него есть собственный День рождения.

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

18 ноября 2020 года - День рождения Деда Мороза.

Дед Мороз — персонаж, славящийся не только добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого. Ведь у него есть собственный День рождения.

Официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день в В. Устюге устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик. Чествуют виновника торжества даже его заграничные «коллеги» — Санта Клаус из Америки, Йоулупукки из Финляндии, Пэр Ноэль из Франции и другие.

День рождения Деда Мороза — чудесный праздник, возвращающий в детство, дарящий радость всем — от мала до велика, заставляющий мечтать и верить в осуществление желаний.

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

День рождения Деда Мороза - 18 ноября 2020 года

Дед Морозу в день рожденья

Очень хочется сказать,

Быть в отличном настроеньи,

Никогда не унывать.

На своих лихих оленях

По планете колесить,

Счастье, радость и веселье



Вечно детям приносить!

***

Сказку в нашу жизнь принёс,

Славный, добрый Дед Мороз.

Знают тебя все на свете,

Даже крошечные дети.

С днём рождения тебя

Поздравляет вся земля.



Детям подарил мечту,Веру, радость, доброту.Ты — волшебник без сомненья!И ещё раз с днём рожденья!

***

С днем рождения поздравляем

Тебя. Дедушка Мороз,

Ты не старишься с годами,



Те же щеки, тот же нос.

И в глазах твоих смешинки

Радостью лучатся,

Нам на каждый Новый год

Ты приносишь счастье.

В день рождения, Дед Мороз,

Здоровья мы желаем,

И на Новый год тебя



В гости приглашаем.

***

Необычное у нас

Вышло поздравленье,

Ведь, у Дедушки Мороза,

Нынче День рождения.

Поздравляем и желаем,

Больше всем чудес дарить,



Чтоб и взрослые, и детиНе смогли о них забыть.

И ещё тебе здоровья

Мы желаем от души,

Ждём тебя всегда мы очень,

Пусть уже не малыши.

***

С днем рожденья, Дед Мороз,



Самый лучший дед на свете!Сколько счастья ты принёс,Сколько смеха даришь детям!

Пусть добро к тебе с лихвой

И не раз ещё вернётся,

А подарок лучший твой —

Когда кроха улыбнётся!

***

Как весело узнать порой,

Что Дед Мороз был молодой!

Он в ноябре на свет родился,

И сразу людям полюбился!

Тебя хотим поздравить дружно,

И подарить все то, что нужно —

Волшебный посох и мешок,

Красивый красный ремешок!

Будь же всегда таким задорным,

По-детски милым и проворным,

Пусть жизнь твоя счастливой будет,

Здоровье крепкое прибудет!

***

Пусть сугробы не растают,

Не исчезнут холода,

Вьюга пусть в округе правит,



На реке хватает льда,Пусть привычный микроклиматВам привычно щиплет нос.С Днем Рождения, любимыйДобрый Дедушка Мороз!

***

Отмечает Дед мороз

Нынче День рождения.



Пожелаем мы емуКрепкого терпенья.

Чтоб подарки приносить

Сил всегда хватало.

И чтоб больше сказкой жить

Ребятишек стало.

Вечно даришь праздник нам

Смех, и настроенье!



Вот пришёл и наш черёд,Так, что с Днём рождения.

***

Дорогой наш, Дед Мороз,

Поздравляем с днем рождения

И тебе в Великий Устюг

Шлем свои мы поздравления.

С нетерпением встречи ждем,



В гости приглашаем,Для тебя под Новый годЕлку наряжаем.

Будь здоров и не болей,

Набирайся силы,

Чтоб с тобою вместе встретить

Новый год смогли мы.

***

Здравствуй, дедушка Мороз!

Я тебе письмо пишу.

Только в этот самый раз

Ничего не попрошу.

Поздравляю я тебя

С днем твоего рождения,

И желаю тебе я

Удачи и везения.

Счастлив будь и не болей,

Мы ждем тебя на праздник

Кричи оленям «Эге-гей!»,

Чтоб смог приехать к каждому.

Источник: pozdravok.ru