Стильные поздравления в Международный мужской день 19 ноября 2020 года

Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.

Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх. Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.

Во всех странах, признавших праздник, проходят тематические семинары, мероприятия в учебных заведениях, открытые лекции. Средства массовой информации тоже не остаются в стороне, подготавливая к Международному мужскому дню актуальные материалы и новости.

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Имею множество причин

Чтобы тебя сейчас поздравить.

Пришел к нам праздник — День мужчин.

День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар

Всегда быть ярким, настоящим.

Пусть не угаснет век пожар

Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя

Простыми, теплыми словами.

Пусть сохранит тебя судьба

От горя, бед, переживаний.

***

Поздравляю с днем мужчин,

Знай, что ты такой один —

Самый смелый и умелый,



Все на свете можешь сделать,

Оставайся впредь таким,

Будешь ты непобедим,

И удачлив, и спокоен,

Ты ведь точно всех достойней!

***

Поздравляю с Международным мужским днём. Желаю в любой ситуации жизни и в любом деле проявлять себя терпеливым, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, сильным, важным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях.

***

Сегодня день сильнейших мира,

Сегодня день мужчин, парней, ребят.

Мы вас сегодня поздравляем,

Все женщины «спасибо» говорят.

Вы — наша крепость и опора,

И нам никак нельзя без вас,

И даже если, вдруг, случится ссора,

Мы с вами миримся немедля в тот же час.

И хоть, порой, бываем мы несносны,

И обвиняем вас во всех грехах,

Поверьте, милые мужчины,

Без вас прожить не сможем мы никак!

***

С Международным днем мужским

Я вас, мужчина, поздравляю.

Вам силы, мужества, отваги



И благородства я желаю.

Пусть качества мужские будут

Для вас всегда ориентиром:

Порядочность, надежность, честь —

И вы уже непобедимы.

***

В Международный день мужчин

Тебе успехов я желаю!



Всегда будь номером один,Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,

Здоров, улыбчив и силен,

Запомни, ты непобедим,

Всегда будь Богом бережен!

***

Желаю в этот день мужчин



Мужского счастья, позитива,Всегда быть номером «один»,И жить роскошно и красиво!

Пусть будет доброю жена,

С друзьями в баню отпускает,

Будет всегда тебе верна,

Только тебя пусть обожает!

Карьера вверх пускай идет,



Ведь ты работник хоть куда!Желаю, чтобы твой доходРос без особого труда!

***

Международный женский день

Нам всем привычен, как мигрень.

А для мужчин положен свой

Международный день мужской,



Когда, забыв про сто забот,Заряд получишь на весь годЛюбви, тепла и ласки.И день пройдет, как в сказке!

***

Сегодня все мужчины принимают

От женщин похвалу и поздравленья,

Пусть день мужской им принесет удачу,



Хорошее подарит настроенье,Желаем мы мужчинам много счастья,Пусть берегут родных и защищают,Их ценим мы за смелость и отвагу,Они нам наши слабости прощают!

***

Что за праздник в ноябре,

Что за день в календаре?



День мужчин международныйОтмечает вся страна.Путь же радость, пусть талантыНе оставят никогда!Мы мужчин сегодня славим,Славим крепкое плечо,Что помочь всегда готовы.Пожелать хотим еще —Чтобы добрыми вы были,Не корили своих дам,Что бы счастье вы дарилиКак и предок ваш — Адам!

***

Тебя, такого сильного,

Отважного, красивого,

Решительного, честного,



Да что скрывать — чудесного,Я поздравляю искренне,Всегда любим будь близкими,И целей добивайся,Не трусь и не сдавайся!

Источник: pozdravok.ru