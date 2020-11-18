18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Стильные поздравления в Международный мужской день 19 ноября 2020 года

14:08 18.11.2020 Фото: otkritkiok.ru, bipbap.ru
0

Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.

% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.

Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх. Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.

Во всех странах, признавших праздник, проходят тематические семинары, мероприятия в учебных заведениях, открытые лекции. Средства массовой информации тоже не остаются в стороне, подготавливая к Международному мужскому дню актуальные материалы и новости.

% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.

***

Поздравляю с днем мужчин,
Знай, что ты такой один —
Самый смелый и умелый,

Все на свете можешь сделать,

Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!

***

Поздравляю с Международным мужским днём. Желаю в любой ситуации жизни и в любом деле проявлять себя терпеливым, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, сильным, важным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях.

***

Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин, парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.

Вы — наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если, вдруг, случится ссора,
Мы с вами миримся немедля в тот же час.

И хоть, порой, бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить не сможем мы никак!

***

С Международным днем мужским
Я вас, мужчина, поздравляю.
Вам силы, мужества, отваги

И благородства я желаю.

Пусть качества мужские будут
Для вас всегда ориентиром:
Порядочность, надежность, честь —
И вы уже непобедимы.

***

В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!

Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!

***

Желаю в этот день мужчин

Мужского счастья, позитива,
Всегда быть номером «один»,
И жить роскошно и красиво!

Пусть будет доброю жена,
С друзьями в баню отпускает,
Будет всегда тебе верна,
Только тебя пусть обожает!

Карьера вверх пускай идет,

Ведь ты работник хоть куда!
Желаю, чтобы твой доход
Рос без особого труда!

***

Международный женский день
Нам всем привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой
Международный день мужской,

Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки.
И день пройдет, как в сказке!

***

Сегодня все мужчины принимают
От женщин похвалу и поздравленья,
Пусть день мужской им принесет удачу,

Хорошее подарит настроенье,
Желаем мы мужчинам много счастья,
Пусть берегут родных и защищают,
Их ценим мы за смелость и отвагу,
Они нам наши слабости прощают!

***

Что за праздник в ноябре,
Что за день в календаре?

День мужчин международный
Отмечает вся страна.
Путь же радость, пусть таланты
Не оставят никогда!
Мы мужчин сегодня славим,
Славим крепкое плечо,
Что помочь всегда готовы.
Пожелать хотим еще —
Чтобы добрыми вы были,
Не корили своих дам,
Что бы счастье вы дарили
Как и предок ваш — Адам!

***

Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,

Да что скрывать — чудесного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!

Источник: pozdravok.ru

19 ноября 2020 Международный мужской день открытки поздравления стихи Джероме Тилуксингх
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравите своего мужчину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПособие на детей от 3 до 7 лет: Кто получит повышенную выплату в 12 000 рублей в 2021 году. Методика расчета
15:38 18-11-2020
Пособие на детей от 3 до 7 лет: Кто получит повышенную выплату в 12 000 рублей в 2021 году. Методика расчета
Как правильно пользоваться медицинской маской
15:33 18-11-2020
Как правильно пользоваться медицинской маской
Лодка гребная – преимущества, особенности и критерии выбора водного транспортного средства
15:31 18-11-2020
Лодка гребная – преимущества, особенности и критерии выбора водного транспортного средства
Преимущества промокодов сегодня на https://zenpromokod.ru/
15:30 18-11-2020
Преимущества промокодов сегодня на https://zenpromokod.ru/
Могут резко вырасти выплаты по накопительным пенсиям. Как долго ждать?
15:30 18-11-2020
Могут резко вырасти выплаты по накопительным пенсиям. Как долго ждать?
Преимущества беспроводные наушники CGPods 5.0 и Lite
15:29 18-11-2020
Преимущества беспроводные наушники CGPods 5.0 и Lite
Наши советы по выбору детской мебели
15:28 18-11-2020
Наши советы по выбору детской мебели
Типы микроволновок, о которых вы должны знать
15:26 18-11-2020
Типы микроволновок, о которых вы должны знать
Оформить звание ветерана труда и получить льготы от государства в 2021 году
15:20 18-11-2020
Оформить звание ветерана труда и получить льготы от государства в 2021 году
Направил обращение в СФ об использовании миротворцев в Карабахе Путин
15:15 18-11-2020
Направил обращение в СФ об использовании миротворцев в Карабахе Путин