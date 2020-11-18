Стильные поздравления в Международный мужской день 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.
Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх. Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.
Во всех странах, признавших праздник, проходят тематические семинары, мероприятия в учебных заведениях, открытые лекции. Средства массовой информации тоже не остаются в стороне, подготавливая к Международному мужскому дню актуальные материалы и новости.
Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.
Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.
Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.
***
Поздравляю с днем мужчин,
Знай, что ты такой один —
Самый смелый и умелый,
Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!
***
Поздравляю с Международным мужским днём. Желаю в любой ситуации жизни и в любом деле проявлять себя терпеливым, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, сильным, важным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях.
***
Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин, парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.
Вы — наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если, вдруг, случится ссора,
Мы с вами миримся немедля в тот же час.
И хоть, порой, бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить не сможем мы никак!
***
С Международным днем мужским
Я вас, мужчина, поздравляю.
Вам силы, мужества, отваги
Пусть качества мужские будут
Для вас всегда ориентиром:
Порядочность, надежность, честь —
И вы уже непобедимы.
***
В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Проблем и бед вовек не зная!
Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!
***
Желаю в этот день мужчин
Всегда быть номером «один»,
И жить роскошно и красиво!
Пусть будет доброю жена,
С друзьями в баню отпускает,
Будет всегда тебе верна,
Только тебя пусть обожает!
Карьера вверх пускай идет,
Желаю, чтобы твой доход
Рос без особого труда!
***
Международный женский день
Нам всем привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой
Международный день мужской,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки.
И день пройдет, как в сказке!
***
Сегодня все мужчины принимают
От женщин похвалу и поздравленья,
Пусть день мужской им принесет удачу,
Желаем мы мужчинам много счастья,
Пусть берегут родных и защищают,
Их ценим мы за смелость и отвагу,
Они нам наши слабости прощают!
***
Что за праздник в ноябре,
Что за день в календаре?
Отмечает вся страна.
Путь же радость, пусть таланты
Не оставят никогда!
Мы мужчин сегодня славим,
Славим крепкое плечо,
Что помочь всегда готовы.
Пожелать хотим еще —
Не корили своих дам,
Что бы счастье вы дарили
Как и предок ваш — Адам!
***
Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!
Источник: pozdravok.ru