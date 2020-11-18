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Очень милые поздравления в стихах и открытках любимым мужчинам в Международный мужской день 19 ноября 2020

23:00 18.11.2020 Фото: otkritkiok.ru, bipbap.ru
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Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года.

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Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.

Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх. Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.

Во всех странах, признавших праздник, проходят тематические семинары, мероприятия в учебных заведениях, открытые лекции. Средства массовой информации тоже не остаются в стороне, подготавливая к Международному мужскому дню актуальные материалы и новости.

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Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
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Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
% name% title
Международный мужской день - 19 ноября 2020 года
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Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

С Международным днем мужским!
Пускай тебя все уважают,
Семьей своею будь любим.
И ничего пусть не мешает

Успешным и веселым быть,
Ценить мгновенья жизни этой,
Про все заботы позабыть
И верить в добрые приметы!

***

С Днем мужским международным поздравляю!
Ты мужчина классный... хоть куда.
Оставаться вот таким же и желаю,
Пусть тобой гордится вся страна.

А, серьезно... пусть всё будет
Классно, радостно, светло.
Происходит пусть порою чудо,

И кончается всегда все хорошо.

***

Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

***

С днем мужским вас поздравляю,
Славлю вашу силу, мощь.
Быть здоровым вам желаю,
Все преграды превозмочь.

Пусть вершины покорятся,
Пусть любовь согреет вас,
Все задумки состояться,
Настроение будет — класс.

***

В международный день мужчин
Тебе шлю поздравок,
Желаю, на плечах мужских

Чтоб удержать мир смог.

Желаю, чтоб своей спиной
От бед нас прикрывал,
Чтоб никогда ты щит и меч
Из рук не выпускал.

Желаю счастья и добра,
Любимую семью,
Я в день мужчин тебе любовь

И жизнь свою дарю.

***

С Днем мужчин с огромнейшим размахом
Поздравляю в этот час тебя!
Всем врагам твоим желаю краха,
А тебя чтоб «холила» судьба.

Теплоты, успешности, здоровья
И, конечно, исполнения мечты.

Много счастья с лаской и любовью
И достичь скорей желанной высоты.

***

День мужчин международный —
Повод дамам поблистать.
Своим мачо благородным
О любви большой сказать.

Сила пусть вас не покинет

В теле классном и в душе.
Рай любимой обеспечить
Даже в хилом шалаше.

Чтобы честь, добро и совесть
Жили в сердце навсегда.
Звание мужчины гордо
Пронести сквозь все года.

***

В День мужчин цветов не отыскать,
Как же мне тебя теперь поздравить?
Буду я успешности желать
И любви, каких ты смог представить!

Пусть тебе значительно везет,
Получай все то, что пожелаешь,
Верю я, добро к тебе придет,
Счастлив ты, доволен очень станешь!

***

Сегодня поздравляю я мужчину,
Для праздника есть повод и причина —
Без Вас невыносимым мир бы был,
Кто бы нам счастье в нем дарил?

Желаю в этот праздник достижений,
Познать успехи, доброту и уважение,
Желаю мудрости, всегда любимым быть,

Улыбку, свет всем женщинам дарить.

***

Сегодня для веселья есть причина,
Чудесный праздник в двери постучал,
Ты самый сильный, волевой мужчина,
И мир таких, наверно, не встречал.

И я тебе желаю на все годы
Харизму и брутальность сохранить,

В десятки раз поднять свои доходы
И много женских судеб покорить!

***

Не просто быть мужчиной,
Стеной в безумном мире.
Пусть силы не покинут.
В турнире
За успех.

Умей себя продвинуть,
Заткнуть в финансах дыры,
Увидеть смысл глубинный.
Блокируй
Шум помех.

Источник: pozdravok.ru

19 ноября 2020 Международный мужской день открытки поздравления смс стихи Джероме Тилуксингх
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