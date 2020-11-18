Очень милые поздравления в стихах и открытках любимым мужчинам в Международный мужской день 19 ноября 2020

Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года.

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.

Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх. Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.

Во всех странах, признавших праздник, проходят тематические семинары, мероприятия в учебных заведениях, открытые лекции. Средства массовой информации тоже не остаются в стороне, подготавливая к Международному мужскому дню актуальные материалы и новости.

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

Международный мужской день - 19 ноября 2020 года

С Международным днем мужским!

Пускай тебя все уважают,

Семьей своею будь любим.

И ничего пусть не мешает

Успешным и веселым быть,

Ценить мгновенья жизни этой,

Про все заботы позабыть

И верить в добрые приметы!

***

С Днем мужским международным поздравляю!

Ты мужчина классный... хоть куда.

Оставаться вот таким же и желаю,

Пусть тобой гордится вся страна.

А, серьезно... пусть всё будет

Классно, радостно, светло.

Происходит пусть порою чудо,



И кончается всегда все хорошо.

***

Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

***

С днем мужским вас поздравляю,

Славлю вашу силу, мощь.

Быть здоровым вам желаю,

Все преграды превозмочь.

Пусть вершины покорятся,

Пусть любовь согреет вас,

Все задумки состояться,

Настроение будет — класс.

***

В международный день мужчин

Тебе шлю поздравок,

Желаю, на плечах мужских



Чтоб удержать мир смог.

Желаю, чтоб своей спиной

От бед нас прикрывал,

Чтоб никогда ты щит и меч

Из рук не выпускал.

Желаю счастья и добра,

Любимую семью,

Я в день мужчин тебе любовь



И жизнь свою дарю.

***

С Днем мужчин с огромнейшим размахом

Поздравляю в этот час тебя!

Всем врагам твоим желаю краха,

А тебя чтоб «холила» судьба.

Теплоты, успешности, здоровья

И, конечно, исполнения мечты.



Много счастья с лаской и любовьюИ достичь скорей желанной высоты.

***

День мужчин международный —

Повод дамам поблистать.

Своим мачо благородным

О любви большой сказать.

Сила пусть вас не покинет



В теле классном и в душе.Рай любимой обеспечитьДаже в хилом шалаше.

Чтобы честь, добро и совесть

Жили в сердце навсегда.

Звание мужчины гордо

Пронести сквозь все года.

***

В День мужчин цветов не отыскать,

Как же мне тебя теперь поздравить?

Буду я успешности желать

И любви, каких ты смог представить!

Пусть тебе значительно везет,

Получай все то, что пожелаешь,

Верю я, добро к тебе придет,

Счастлив ты, доволен очень станешь!

***

Сегодня поздравляю я мужчину,

Для праздника есть повод и причина —

Без Вас невыносимым мир бы был,

Кто бы нам счастье в нем дарил?

Желаю в этот праздник достижений,

Познать успехи, доброту и уважение,

Желаю мудрости, всегда любимым быть,



Улыбку, свет всем женщинам дарить.

***

Сегодня для веселья есть причина,

Чудесный праздник в двери постучал,

Ты самый сильный, волевой мужчина,

И мир таких, наверно, не встречал.

И я тебе желаю на все годы

Харизму и брутальность сохранить,



В десятки раз поднять свои доходыИ много женских судеб покорить!

***

Не просто быть мужчиной,

Стеной в безумном мире.

Пусть силы не покинут.

В турнире

За успех.

Умей себя продвинуть,

Заткнуть в финансах дыры,

Увидеть смысл глубинный.

Блокируй

Шум помех.

Источник: pozdravok.ru