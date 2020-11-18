Очень милые поздравления в стихах и открытках любимым мужчинам в Международный мужской день 19 ноября 2020

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.
Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх. Целью мужского дня является привлечение общественного внимания на проблему дискриминации отцов в воспитании детей и важности мужчин в семье.
Во всех странах, признавших праздник, проходят тематические семинары, мероприятия в учебных заведениях, открытые лекции. Средства массовой информации тоже не остаются в стороне, подготавливая к Международному мужскому дню актуальные материалы и новости.
С Международным днем мужским!
Пускай тебя все уважают,
Семьей своею будь любим.
И ничего пусть не мешает
Успешным и веселым быть,
Ценить мгновенья жизни этой,
Про все заботы позабыть
И верить в добрые приметы!
***
С Днем мужским международным поздравляю!
Ты мужчина классный... хоть куда.
Оставаться вот таким же и желаю,
Пусть тобой гордится вся страна.
А, серьезно... пусть всё будет
Классно, радостно, светло.
Происходит пусть порою чудо,
***
Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.
***
С днем мужским вас поздравляю,
Славлю вашу силу, мощь.
Быть здоровым вам желаю,
Все преграды превозмочь.
Пусть вершины покорятся,
Пусть любовь согреет вас,
Все задумки состояться,
Настроение будет — класс.
***
В международный день мужчин
Тебе шлю поздравок,
Желаю, на плечах мужских
Желаю, чтоб своей спиной
От бед нас прикрывал,
Чтоб никогда ты щит и меч
Из рук не выпускал.
Желаю счастья и добра,
Любимую семью,
Я в день мужчин тебе любовь
***
С Днем мужчин с огромнейшим размахом
Поздравляю в этот час тебя!
Всем врагам твоим желаю краха,
А тебя чтоб «холила» судьба.
Теплоты, успешности, здоровья
И, конечно, исполнения мечты.
И достичь скорей желанной высоты.
***
День мужчин международный —
Повод дамам поблистать.
Своим мачо благородным
О любви большой сказать.
Сила пусть вас не покинет
Рай любимой обеспечить
Даже в хилом шалаше.
Чтобы честь, добро и совесть
Жили в сердце навсегда.
Звание мужчины гордо
Пронести сквозь все года.
***
В День мужчин цветов не отыскать,
Как же мне тебя теперь поздравить?
Буду я успешности желать
И любви, каких ты смог представить!
Пусть тебе значительно везет,
Получай все то, что пожелаешь,
Верю я, добро к тебе придет,
Счастлив ты, доволен очень станешь!
***
Сегодня поздравляю я мужчину,
Для праздника есть повод и причина —
Без Вас невыносимым мир бы был,
Кто бы нам счастье в нем дарил?
Желаю в этот праздник достижений,
Познать успехи, доброту и уважение,
Желаю мудрости, всегда любимым быть,
***
Сегодня для веселья есть причина,
Чудесный праздник в двери постучал,
Ты самый сильный, волевой мужчина,
И мир таких, наверно, не встречал.
И я тебе желаю на все годы
Харизму и брутальность сохранить,
И много женских судеб покорить!
***
Не просто быть мужчиной,
Стеной в безумном мире.
Пусть силы не покинут.
В турнире
За успех.
Умей себя продвинуть,
Заткнуть в финансах дыры,
Увидеть смысл глубинный.
Блокируй
Шум помех.
Источник: pozdravok.ru