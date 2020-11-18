Если мужчина хочет быть с женщиной

Если мужчина хочет женщину, признаки будут «кричать» об этом. Молодой человек может настойчиво звать девушку домой по каким-то совершенно глупым поводам: посмотреть кино, оценить его ремонт или помочь ему с дизайном квартиры.

Не зря говорят, что глаза «зеркалят» душу

Полагаю, каждая женщина на том или ином этапе своей жизни попадала в ситуацию, когда ей кто-то очень нравился, но она не знала, насколько это взаимно – мало ли что он там говорит. И поэтому она отступала на шаг назад и наблюдала, будет ли он ее добиваться.

Дело в том, что когда кто-то действительно хочет быть с вами, то уж поверьте, вы это поймете. Он позаботится о том, чтобы вы знали о его намерениях. Приложит все возможные и невозможные усилия для того, чтобы вы поняли, насколько ему небезразличны.

А вот мужчина, которому вы не так уж и интересны, скорее всего, будет держать вас на некотором расстоянии, заставляя сомневаться в нем, в себе и в том, нужны ли вообще эти отношения. Да, он может быть невероятно обворожительным и уверять, что вы для него — вся вселенная. Но вот только его слова будут оставаться всего лишь словами. Он не пошевелит и пальцем для того, чтобы отношения переросли в нечто большее.

Когда мужчина пытается произвести хорошее впечатление, он приглашает на свидания, дарит подарки и в целом относится так, как вы того заслуживаете (даже после того, как вы отвечаете ему взаимностью), можете быть уверены — вы много значите для этого человека.

Не тратьте время на того, кто до конца не уверен, подходите ли вы ему. Не тратьте силы и внимание на того, кто не готов в ответ приложить те же усилия. На самом деле отношения не так уж и сложны — мы сами все излишне усложняем.

Так что научитесь говорить «нет» мужчине, который заставляет вас сомневаться в нем и в себе.

Если он не пытается узнать о вас больше, не стремится установить более тесную и глубокую связь, пришло время хорошо подумать. Потому что вы заслуживаете мужчину, который будет понимать, что вы – самая невероятная и замечательная женщина. Мужчину, который будет с гордостью рассказывать о вас друзьям и знакомым. Который захочет, чтобы все вокруг знали, что вы – его женщина. Мужчину, который будет действительно любить вас, а потому найдет тысячу и один способ показать свою любовь.

Вы заслуживаете того, кто будет сражаться вместе с вами, когда в жизни наступит черная полоса. А не того, кто будет рядом, пока светит солнце, но тут же испарится, стоит на горизонте появиться грозовым тучам.

Вы храбрая, сильная и умная женщина. Не позволяйте никому пошатнуть вашу уверенность в себе. Когда вы начинаете с кем-то встречаться, старайтесь (по возможности) трезво оценивать и вашего избранника, и те отношения, которые у вас с ним завязываются.

И наконец, знайте, чего вы достойны, и никогда не довольствуйтесь чем-то (или кем-то!) меньшим.

Источник: Клубер