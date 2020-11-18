Вопросы девушке: о чем спросить девушку - 30 уникальных вопросов

Вопросы о смысле жизни лучше оставить на потом. Гораздо эффективнее будут темы об идеальном дне, совместном будущем и гороскопах.

Первое свидание всегда волнительное событие

Свидания – штука сложная. Особенно в наше время, когда одним лишь легким свайпом вправо или влево решаются твои шансы на знакомство. На первом свидании как дама, так и кавалер, стремятся показать себя интересным человеком и заслужить симпатию. Однако от напряжения и волнения можно забыть и дар речи. Как не впасть в панику и показать себя с наилучшей стороны на свидании с девушкой?

Читайте список 30 правильных вопросов для парней в общении с девушками, которые помогут избежать неловких пауз на первом свидании.

1. Как твои друзья могли бы описать тебя?



Даже очень коммуникабельным людям нелегко говорить о себе, но они легко смогут описать свой характер, исходя из точки зрения другого человека.

2.Что для тебя работа мечты?

Если вы спросите вместо этого, какую работу девушка хотела бы выполнять, вы получите представление об ее амбициях, приоритетах и вы уже сам станете привлекательнее большинства количества мужчин.

3. Лучшее, что ты сделала в своей жизни?

Жизнь не ограничивается работой. Личные достижения важны ровным счетом, как и карьера. Если ты понимаешь, что человек ценит в своей жизни, тогда и ты сможешь оценить его намерения.

4. Как часто ты общаешься с родителями, а также братьями и сестрами?

Обязательно спросите девушку, насколько она близка со своей семьей. Например, плохие отношения девушки с близкими людьми могут свидетельствовать о неспособности долго поддерживать близкие отношения».

5. Расскажи о самом ярком воспоминании из детства?



Детские воспоминания могут рассказать о том, как девушка смотрела на окружающий мир с малых лет и какое влияние это оказало на нее.

6. Для тебя важно наличие образования у человека?

Спрашивать можно не только о школе, но и дальнейшем обучении девушки.

7. Какой самый большой урок тебе преподала жизнь?

Это серьезный вопрос и именно он сможет послужить хорошим продолжением для диалога.

8. Какой фильм произвел на тебя впечатление?

Или любой другой вопрос об увлечениях нормален на первом свидании. Во-первых, это поможет найти общие точки в интересах, а во-вторых - избежать конфликтов на тему того, кому что нравится.

9.Сколько времени ты можешь обойтись без интернета?



Данный вопрос позволит понять живет ли ваша будущая избранница больше виртуальной жизнью или же реальной.



10. Если бы ты выиграла крупную сумму в лотерею, на что бы ты ее потратила?

Задав этот вопрос вы сможете узнать о приоритетах и жизненных установках девушки.



11. Каким ты себе представляешь идеальный день?

Узнайте, что для нее идеальный день. Может вы захотите провести его вместе?

12. Какой самый необычный подарок тебе дарили, или ты дарила кому-то?



Оживите беседу добавив ноту креативности в разговор.

13. Какой твой самый необычный страх?

Этот вопрос может побудить ответ, который будет или супер забавным, или немного странным. В любом случае этот вопрос не банален.

14. Что становится все более социально приемлемым?

Позвольте ей высказаться. Вы можете узнать, какие движения она поддерживает или отвергает.

15. Ты делаешь поспешные выводы о людях?

Чтобы продолжить разговор, вы можете спросить ее о том, что она подумала о вас, когда она впервые увидела или встретила вас.

16. Твоё самое большое увлечение, и чем бы ты хотела быть более увлечена?



Вопрос затрагивает суть того, кем является человек или, по крайней мере, то, как он себя видит. Вы можете видеть, что на самом деле ее интересует, и то, кем она хотела бы быть.

17.Самая раздражающая вещь по твоему мнению?

Мы все раздражаемся, и теперь вы сможете узнать, что раздражает именно ее. Вероятно, это хорошая идея, чтобы потом избегать того, что она считает раздражающим.



18. Чтобы ты хотела попробовать из еды и напитков?

Узнайте о вкусовых предпочтениях девушки.



19. Как относишься к курению, алкоголю?



О вредных привычках стоит говорить заранее, если для вы не хотите сюрпризов, когда после свидания увидите ее с сигаретой.

20. Ты творческий человек?

Узнайте незаурядная ли она личность и определите для себя творческий ли человек вы.

21.Ты любишь спорт?

Если девушка занимается им или любит смотреть на всевозможные состязания, то с помощью этого вопроса можно начать интересную тему. Если она спорт не любит, то вы можете смело переходить к другим темам.

22.Любишь сюрпризы?

Не все девушки любят сюрпризы, пускай и самые приятные. Некоторых женщин они раздражают. Поэтому узнайте об этом заранее.

23.Была ли ты на концерте соей любимой группы?



Если девушке удалось побывать на концерте своей любимой группы, то она с восторгом поделиться своими впечатлениями.

24.Ты романтик или больше реалист по натуре?

Реалисты по сравнению с романтиками встречают несчастную любовь в своей жизни реже всего, а если и встречают, переживают ее спокойнее. Узнайте к какому типу относится девушка.

25.В чем твой смысл жизни?

Этот вопрос может быть очень неправильным, если человек, с которым вы разговариваете, в настоящее время находится в фазе самопознания или находится в некоторой депрессии. Так что будьте осторожны!

26.Какая самая спонтанная вещь, которую ты когда-либо делала?

Спонтанность всегда заставит ее улыбнуться. Когда она оглядывается назад в то время, когда она была спонтанной, это точно вызовет в ней самые теплые чувства и переживания.

27.Веришь ли ты в гороскопы?



Вера в гороскопы предполагает сохранение лучшей надежды на будущее. Поинтересуйтесь, может у вас наилучшая совместимость?

28. Где ты путешествовала и какую страну хотела бы посетить?

Подобный вопрос открывает перед ней возможности, которые она, возможно, раньше и не рассматривала, и позволяет ей рассказать вам о своих приключениях.

29. Как закончились твои последние отношения?

Обратите внимание, если девушка во всем винит бывшего, это очень плохой знак. А вот если она признает, что тоже виновата в расставании, это демонстрирует только хорошие черты характера

30.Чем тебе хотелось бы заниматься через 10 лет?

Узнайте какие планы у девушки на будущее. Определите примерный вектор ее развития и определите совпадает ли он с вашим.