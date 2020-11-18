Как помыть пол после покойника: Важные таинства, которые должен знать каждый

Любой умерший человек, даже самый любимый и близкий, несет после смерти негативную энергию

С таким печальным событием как похороны сталкивается каждый человек. Очень хочется, чтобы родственники пребывали с нами всегда, но это просто невозможно. Таинства смерти всегда пугают людей, вот почему с этим событием связано множество различных суеверий и всевозможных примет. Считается, что для того, чтобы умерший человек обрел покой, родные и близкие, занимающиеся упокоением, должны помочь ему обрубить все выходы в этот мир. Именно родственники должны проследить за выполнением всех обрядов в домашних условиях. Сегодня мы ознакомим вас с основными из них и расскажем, как мыть полы после покойника , надо ли мыть пол после покойника, кому можно, а кому нет, куда вылить воду, чтобы смерть не вернулась по своим следам.

Зачем необходимо мыть полы после покойника?

Мытье полов за покойником — относится к очень старым традициям. Раньше пол не мыли, а подметали, чтобы вымести все беды, болезни и смерть. Считалось, что в этом случае смерть не сможет вернуться в дом, так как не останется никаких следов ее пребывания.

Любой умерший человек, даже самый любимый и близкий, несет после смерти негативную энергию. И вся эта отрицательная энергетика пропитывает вещи, связанные с похоронами.

Важно! Стол и табуретки, на которые устанавливались гроб и крышка. Все эти вещи переворачиваются ножками вверх и выносятся на улицу на некоторое время, чтобы очистить их от негатива и не навлечь новую беду.

Если отрицательная энергия остается внутри дома, то живущие в нем люди начинают без причины болеть и даже умирать. Всем известно, что негативную энергию смывает вода и лучше святая, поэтому так важно знать, как правильно вымыть полы после покойника, чтобы не накликать новую беду. А еще вы можете воспользоваться отдельными советами, чтобы очистить дом от негатива. Наверняка встанут ребром и другие вопросы. И ответы на некоторые из них вы также найдете на страницах нашего сайта, например, что делать с одеждой умершего.

Как мыть полы после покойника?

Начало обряда идет с давних времен. Полы в то время были земляными. Чтобы навести порядок в избе, полы подметали, начиная изнутри помещения, а заканчивали за порогом. После похорон следы покойника наши предки заметали в другую сторону, перекрещивая метелкой дорогу, по которой ушедший в мир иной мог вернуться. Именно с этих времен и произошел обычай — мыть полы после покойника.

Чтобы правильно произвести обряд, необходимо придерживаться определенной последовательности и некоторых правил:

Полы нельзя мыть родственникам умершего и беременным женщинам. Родственники покойного как никто подвержены негативу и опасности. Им нельзя соприкасаться с атрибутами похорон, чтобы покойник не притянул их к себе. Беременные женщины, даже если они не являются родственницами, также очень подвержены негативному воздействию и могут накликать беду на неродившегося малыша.

Из помещения необходимо вынести все, что связано с похоронами: отрезы материала для покрывала гроба, различные деревянные щепки и все подаренные покойнику цветы.

Ритуальную промывку полов необходимо начинать от порога и стен, заканчивая уборку в том месте, где стоял гроб. Делать это необходимо проводить для того, чтобы умерший человек забыл дорогу обратно.

В случае, если полы после покойника не помыли по причине ухода всех на кладбище, поступите таким образом: пусть одна из пришедших попрощаться женщин войдет в дом с веником и повторит старинный ритуал, перекрещивая дорогу внутрь. После проведения такого обряда все остальные могут пройти в помещение.

Важно! Помните следующее правило: в доме, где находится гроб с телом покойного, нельзя проводить никаких уборок. В противном случае, есть риск “вымести” или “вымыть” из дома еще одного жильца. В это время только убирают ковры и дорожки с полов. И только после выноса тела полы в доме моются, чтобы удалить мертвый дух из жилища.

Приметы и правила на похоронах

Все приметы складываются на основе опыта поколений и их необходимо уважать, чтобы не накликать беду и прожить долго и счастливо. Ознакомьтесь с некоторыми правилами, которые необходимо придерживаться во время упокоения:

Покойника не оставляют в доме одного — около него сажают женщин.

Сразу после того, как человек умер, в доме завешивают все зеркала, чтобы закрыть дорогу между миром живых и мертвых. Пока душа покойного находиться дома, она может затеряться в зеркалах.

Важно! Закрыты зеркала должны быть 40 дней.

После того, как человек умрет, необходимо открыть двери и выйти на улицу, чтобы провести душу покойного. Пока все провожают душу, старшая в доме женщина причитает над телом.

Покойного необходимо обмыть сразу после того, как проведут душу. Родственники не должны принимать в этом участие — обычно зовут для обмывания соседей. Мыть должны только женщины. Воду после обмывания необходимо вылить за порог — туда, где никто не ходит.

Важно! Нельзя выливать воду в унитаз.

Женщинам, которые обмывали покойного, после сорока дней отдают одежду умершего. Сразу после смерти отдавать одежду нельзя, так как покойник на том свете будет ходить нагишом.

Покойного одевают во все новое. Хоронить человека принято в одежде, соответствующей погоде и сезону. Обувь должна быть с задником и презентабельной. Если человек еще при жизни заготовил себе похоронную одежду, то убедитесь, что она чистая и не была использована ранее.

Гроб не должен быть больше, чем умерший.

Важно! Есть такая примета: если в ногах у покойника осталось свободное место, то будет второй покойник.

Покойника кладут головой в святой угол, ногами к выходу.

Выносят покойника вперед ногами.

Перед выносом у гроба зажигают свечи и поют молитвы. Затем свечи гасят и кладут в гроб.

Выносят сначала крышку, а затем гроб. Родственники становятся вслед гроба, то есть, за головой покойника.

Хоронить умершего необходимо в первой половине дня, чтобы успеть крошки с поминального стола отнести на кладбище.

После выноса тела полы тщательно моют. В то место, где стоял гроб, кладут топор, чтобы не было больше смертей.

Веник, которым мели, и тряпку, которой мыли пол, обязательно выносят из дома и выбрасывают.

После кладбища обязательно вымойте руки с мылом и подержите их над свечой. Свеча — это символ огня, и она способна сжечь все отрицательные энергии.

Важно! Если сразу после мероприятия или спустя длительное время вам неожиданно снятся усопшие, не стоит переживать — это не всегда плохой знак. Читайте более подробно на другой странице нашего сайта, к чему снится покойник.

Полезные советы

Вот еще несколько известных примет, которые должны знать все, кто принимает участие в упокоении:

Когда покойнику закрывают глаза, то нужно внимательно проследить, чтобы оба глаза были закрыты.

Если умирает девица, то одевают ее во все венчальное. Предназначение любой женщины стать женой и матерью. Если девушка умерла в молодом возрасте, так и не став женой, то она становится невестой Бога.

Родные не должны нести гроб с покойным. Тем, кто несет гроб, обязательно повязывают новое полотенце на руку, якобы сам усопший благодарит этих людей за оказанное уважение.

Нельзя оставлять вещи, которые были в контакте с покойным, в доме. Мерку, которую снимали для гроба, веревки, которыми были перевязаны руки и ноги, обязательно необходимо положить в гроб.

Если на покойнике нет креста, то его нужно надеть. Руки усопшему складывают следующим образом: левая снизу, правая сверху. В левую руку кладут икону (женщине — Божьей Матери, мужчине — Спасителя) или крест.

Не кладите в гроб живые цветы.

Не следует на покойнике оставлять колец, цепочек, браслетов. Забытые на покойном украшения, узлы, застегнутые пуговицы могут некоторое время причинять неудобства душе усопшего.

Нельзя хоронить в обручальном кольце. Платочки со слезами бросают и закапывают в могиле.

С кладбища вообще ничего нельзя выносить. Перед тем, как закопать покойника, все пришедшие его проводить, бросают горсть земли на крышку.

Важно! В народе говорят, что если человек не бросит землю, то усопший найдет слабое место и начнет пугать по ночам.

Как защитить свою семью, если увидел похороны?

Непонимание смерти, ее пугающие образы порождают массу примет и охранных действий. Вот несколько из них:

Если похоронная процессия проходит мимо дома, то нужно разбудить всех, даже маленьких детей. В народе считается, что во время прохождения похоронной процессии, душа покойного может забрать с собой того, кто спит.

Нельзя переходить дорогу перед похоронной процессией. Необходимо остановиться, снять шляпу и помолиться, чтобы не навлечь на себя беду.

Важно! Не забудьте побеспокоиться об оформлении могилы, ведь это — последняя дань близкому человеку. Узнайте все о том, когда ставят памятник после похорон и как правильно это сделать.

Человек рождается, растет, живет, на каждом шагу сталкивается с теми или иными суевериями, приметами, предостережениями. Если при жизни последствия от невыполнения правил, примет можно исправить, то после смерти этого уже сделать нельзя. Будьте внимательны, выполняйте основные охранные действия при упокоении, чтобы жить как можно дольше, а главное — счастливо.

Источник: serviceyard.net