Как загадать желание в Полнолуние 30 ноября 2020, чтобы оно исполнилось на 100%

Проводить обряды старайтесь в полночь. В этот момент диск хорошо виден на небе, и лунная энергия находится на пике. Загадывая желание, произносите его шепотом и не теряйте зрительного контакта с Луной.

Говорите спасибо Вселенной за то, что имеете, и за исполнение ваших желаний

В полнолуние у человека наблюдается прилив сил, обостряются чувства и интуиция. Иногда это вызывает внутреннее напряжение или агрессию.

Но вы можете использовать эту силу во благо, нужно лишь направить энергию в правильное русло. Для этого в течение дня концентрируйтесь на хорошем, думайте о мечтах.

Такой ход мыслей формирует правильный контекст и подготавливает к процессу загадывания желаний. Существует простая, но действенная практика, которая поможет быстро подготовиться к ритуалам.

Возьмите красную свечу, зажгите ее и смотрите на пламя на протяжении 5 минут. Ощутите, как огонь сжигает ваши переживания, негативные мысли, обиды и злость. Старайтесь не думать ни о чем, расслабьтесь. Пламя само даст очищение.

Говорите спасибо Вселенной за то, что имеете, и за исполнение ваших желаний. В момент искренней благодарности вы отдаете миру позитивную энергию. А она, как известно, приводит к мечтам.

Проводить обряды старайтесь в полночь. В этот момент диск хорошо виден на небе, и лунная энергия находится на пике. Загадывая желание, произносите его шепотом и не теряйте зрительного контакта с Луной. Учтите, что в полнолуние нельзя загадывать несколько желаний, поскольку на каждое необходимо много энергии.

В ваших силах увеличить ее количество, выполняя специальные дыхательные практики, тогда можно просить о большем. С первых дней полнолуния в течение трех вечеров зажигайте спичками зеленую свечу. В момент поджигания фитиля произнесите вслух свою мечту.

Один из самых действенных способов загадать желание в полнолуние так, чтобы оно исполнилось — прийти в полночь к высокому дереву, постелить себе под ноги белую или серебристую ткань и мысленно попросить чего хочется.

После этого нужно оторвать от ткани ленту и повязать ее на самую нижнюю ветку дерева. С этого момента дерево отдает свою энергию на исполнение вашего желания. Не забудьте поблагодарить его.

Если по каким-то причинам вам не везет в личной жизни, то возьмите две красные свечи, чистый лист, ручку и ножницы. Ночью сядьте за стол и зажгите свечи. Напишите свое желание, разрежьте записку на 2 части и сожгите их над разными свечами. Ритуал должен привлечь любовь в скором времени.

Чтобы притянуть деньги, в полнолуние сделайте денежный магнит. Днем приберитесь в доме. Дождитесь наступления темноты. Расположите три монеты в виде треугольника со свечой в центре. Зажгите ее и дайте прогореть до конца.

Затем поместите монеты в левый карман одежды, которую чаще всего носите. В правый — положите небольшой магнит. Носите с собой 7 дней. Если меняете одежду, просто перекладывайте монеты и магнит в соответствующие карманы.

Можно повлиять на исполнение мечты и с помощью записок Луне. Они должны начинаться со слов благодарности и быть написаны таким образом, как будто желание уже сбылось. Зачитывать нужно в полночь в комнате, заполненной лунным светом.

После прочтения записки положите на подоконник. Сверху поставьте фигурку лошади. Оставьте в таком виде на несколько дней. Потом записки следует свернуть и перенести в постель.

Помните, что самое главное при загадывании желаний — это вера и постоянная визуализация. Но есть еще один фактор, который влияет на результат. Это формулировка. Именно от нее зависит, что вы получите в итоге.

Как правильно формулировать?

Оказывается, далеко не все знают, как правильно формулировать свои желания. И дело не только в словах, но и в духовной готовности принять результат, в способности различать настоящие и навязанные мечты. Последнее вы можете определить только через диалог с самим собой.

А подобрать верное словесное обличие ваших целей помогут следующие правила:

желание должно быть направлено на вас. Для других людей возможны только пожелания, как на Новый год или день рождения. Даже если намерения изначально хорошие, не указывайте конкретных лиц. Не надо загадывать, чтобы сестра выиграла в лотерею. Выберите что-то для себя, употребляйте местоимения «я, мне, меня»; внимательно относитесь к словам, которые употребляете. Лучше оставлять за собой право выбора. Допустим, делается запрос «хочу сменить смартфон». Каким образом он осуществится? Вы потеряете телефон, и придется срочно тратить деньги на новый? Перестрахуйтесь и начните фразу с «хочу иметь возможность»; желания должны быть понятны, конкретны и однозначны. Например, намерение «быть здоровой» не ясно. Нет на свете абсолютно здоровых людей. Если вас тревожит какой-то определенный аспект самочувствия — сконцентрируйтесь на нем; забудьте частицу «не». Замените «я не хочу быть одинокой» на «я любима» или «я окружена друзьями»; желание должно быть искренним и нести добро. Вариант «хочу, чтобы коллегу уволили, и я заняла его место» не пройдет; представляйте больше подробностей и эмоций. Если мечтаете о машине, то перечислите ее характеристики, опишите внешний вид, особенности, чувства от езды на ней. Визуализируйте.

Источник: ezoterica