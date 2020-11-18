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Похороны

"БМЗ сервис" - это всегда индивидуальный подход

08:42 18.11.2020 Фото: «БМЗ сервис»
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Выбор материалов для обустройства места захоронения в нашей компании очень обширен.

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Помощь в организации похорон в БМЗ -сервис

«БМЗ сервис» - это индивидуальный подход и система гибких скидок, которые подойдут любому клиенту.

Наличие профессиональных сотрудников в нашей компании, позволяет обеспечить не только отлаженный производственный процесс, но и может помочь вам в обслуживании мест захоронения ваших близких. Мы предоставляем услуги по уборке территории могилок, комплексный и индивидуальный уход. Также порой есть возможность не менять памятник, а просто отреставрировать его – гранитные и мраморные постройки прошлых десятилетий могут быть еще в хорошем состоянии, просто потерять свой внешний вид. Работа мастеров может вернуть такие предметы воспоминаний к новой жизни.

Выбор материалов для обустройства места захоронения в нашей компании очень обширен. Это может быть и более бюджетные варианты, в виде бетона, и классические – мрамор или гранит. При необходимости, различные цвета обсыпки могут послужить предметом для придания индивидуальности. Наши специалисты подберут наиболее оптимальный вариант ограждений могильной территории, по любым запросам и желаниям, в виде кованных или литых конструкций.

Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или

8 (383) 3103433

 Выставка-продажа памятников,  прием заказов -  первый въезд на городское кладбище Бердска.

Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск

захоронение похороны. уборка могил «БМЗ сервис»
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