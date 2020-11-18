Детальный гороскоп Павла Глобы на неделю по 22 ноября 2020 года

Старайтесь следовать советам эксперта, чтобы всегда оставаться на плаву и не становиться пешкой в руках судьбы

Прогнозы Павла Глобы отличаются точностью и повышенной актуальностью. Старайтесь следовать советам эксперта, чтобы всегда оставаться на плаву и не становиться пешкой в руках судьбы.

В целом нас ожидает приятный период, в который удача будет следовать за большинством Знаков Зодиака. Чтобы не потерять ее, придется прислушаться к рекомендациям одного из самых известных астрологов России.

Овен

Овнам на этой неделе будет сложно контролировать эмоции, особенно в самые неблагоприятные дни: 18 и 19 числа. Понедельник и вторник, наоборот, станут самыми позитивными днями. Их можно посвятить решению самых важных дел на работе и дома. Дело в том, что в конце рабочей недели могут появляться проблемы и срываться планы. Чтобы всё было стабильным и не приносило лишних переживаний, стоит воспользоваться тремя ежедневными упражнениями для повышения уверенности в себе. Также австролог советует не слушать советы окружающих.

Телец

Тельцам в понедельник понадобится энергическая чистка, которую можно осуществить тремя простыми способами. Это будет довольно опасный и неблагоприятный день, в который нужно работать ровно столько, сколько требуется для выполнения базовых обязанностей. Во всех остальные дни и особенно 18-19 ноября Тельцов ожидает большая удача. Им удастся изменить свою жизнь к лучшему, но стоит опасаться лени. Само по себе ничего не изменится. Выходные обещают быть стабильными и крайне позитивными. Можно встречаться с друзьями и развлекаться.

Близнецы

У Близнецов появится много новых возможностей 20, 21 ноября и в целом в конце недели. Понедельник станет днем негативного всплеска. Полезно будет воспользоваться заговорами от неприятностей. Павел Глоба советует быть терпеливее, потому что на работе и в бизнесе придется решать не только свои, но и чужие проблемы. В любовной сфере всё будет не совсем гладко. В длительных отношениях может прийти недопонимание, так что лучше не ругаться, в просто взять паузу и отдохнуть друг от друга. В любом случае всё в руках самих Близнецов. Не нужно спешить с решениями.

Рак

У Раков наступает время, когда звезды и планеты помогут показаться всему миру их Зодиакальные достоинства. Особенно актуальным это станет на выходных, когда звезды и планеты войдут в гармоничное взаимодействие. В целом на неделе стоит воздержаться от крупных трат, дачи денег взаймы и оформления кредитов. Можно заниматься поисками новых источников дохода, поиском новых увлечений и работы. Любовная сфера для Раков станет позитивной. Людей этого Знака ждет много тепла, любви и добра со стороны окружающих.

Лев

Финансовая сфера для Львов выходит на первое место. Привлечь деньги можно силой мысли. Главное — верить в себя и оставаться позитивными, тогда всё получится. С пятницы начнется отрицательное воздействие ночных светил. Это очень плохо отразится на мотивации и удаче Львов. 16 и 17 ноября будут самыми благоприятными днями. Можно начинать новые проекты на работе. В трудных ситуациях можно опираться на свою интуицию. Звезды значительно усилят шестое чувство Львов и подарят им мощный творческий заряд.

Дева

Наступает идеальное время для того, чтобы запрограммировать себя на удачу. Первый блин будет комом, поэтому в понедельник лучше сфокусироваться на решении основных проблем, а потом уже приступить к реализации личных планов. В середине и конце недели можно отправляться в дальние поездки. Также полезно будет общаться в социальных сетях, заводить новые знакомства. Всем Девам, которые уже в отношениях, лучше заниматься почаще совместными делами со второй половинкой. Это идеальный период для деловых встреч, собеседований, переговоров.

Весы

Павел Глоба отмечает, что на этой неделе можно следовать советам окружающих людей, но крайне осторожно, потому что вокруг будет как много честных и добрых, так и много токсичных личностей. Стоит почаще пользоваться оберегами от энергетических вампиров. Неделя идеально подходит для дорогостоящих приобретений. Особенно можно выделить покупку квартиры, автомобиля. Астролог советует также делать подарки близким. Можно тратиться на развлечения, на отдых, поездки. Конец недели — идеальное время для начала ремонта и домашних дел в целом.

Скорпион

18, 19 и 22 ноября для Скорпионов станут днями наибольшей позитивной активности звезд. Нужно брать пример с ночных светил и тоже быть активными. Это касается всех сфер жизни. Очень важно как можно больше общаться и вести дела с ответственными и надежными Знаками Зодиака. Конец рабочей недели и суббота будут негативным временем. Согласно прогнозам, в эти два дня могут быть резкие изменения в настроении. Это не лучшим образом отразится на общении с близкими людьми. Излишки энергии лучше оставлять в спортзале. Астролог советует больше двигаться.

Стрелец

Стрельцам будет трудно только в начале недели. Звезды будут не в самом лучшем настроении, но со вторник начнут медленно становиться все более и более позитивными. Их сила поможет Стрельцам в избавлении от вредных финансовых привычек. Также звезды помогут Стрельцам сделать свою внешность более привлекательной — можно посещать косметологов, парикмахеров, покупать новую одежду, менять стиль. Желательно сосредоточиться на себе. В любви нужно отпустить «педаль газа», отдохнув от проблем и размолвок. На работе тоже стоит заниматься только самым необходимым, без рисков.

Козерог

Козероги входят в список прирожденных лидеров по Знаку Зодиака. Этим людям в период с 16 по 22 число будет очень везти, причем во всех сферах одновременно. Например, самое начало и конец недели прекрасно подойдут для принятия важных и волевых решений на работе и в бизнесе. Выходные можно посвятить второй половинке, развлечениям. Павел Глоба советует Козерогам принимать решения быстро, без промедления. можно опереться на свою интуицию и врожденную мудрость.

Водолей

У Водолеев ожидается очень яркое и позитивное начало и середина недели. Лишь к пятнице звезды с планетами войдут в диссонанс. В конце недели астролог советует Водолеям проявлять больше гибкости и стараться не оспаривать решения близких людей. Также очень важно будет иметь конкретные цели и планы. Не стоит рисковать и действовать лишь по вдохновению. До добра это не доведет. К концу рабочей недели стоит начать пользоваться аффирмациями от стресса. В пятницу может навалиться много новых забот, к которым Водолеи не будут готовы.

Рыбы

У Рыб ожидается очень благоприятный период для творчества. Им стоит заняться арт-терапией для повышения энергетики и обретения новых сил. Начнется неделя не с самой позитивной ноты, но уже с с 17 ноября начнут происходить благоприятные изменения во всех сферах жизни. Ночные светила значительно повысят обаяние Рыб, так что их ждет очень успешная неделя для романтики и флирта. В работе и бизнесе лучше уделять повышенное внимание деталям. Нельзя упускать ни одной важной мелочи. Это чревато срывами планов.

Постарайтесь сделать свой дом местом силы, чтобы в родных стенах вам было легче восстанавливать энергетику и силы, потраченные на работу и дела. Павел Глоба желает вам успешной недели, ярких эмоций и хорошего настроения.

Источник: dailyhoro.ru