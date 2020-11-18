Подробный гороскоп для Дев на 2021 год

Астрологи советуют мужчинам и женщинам, рожденным под Знаком Девы, следовать рекомендациям, чтобы обходить стороной трудные ситуации

2021 год обещает быть, мягко говоря, непростым. В связи с этим астрологи советуют мужчинам и женщинам, рожденным под Знаком Девы, следовать рекомендациям, чтобы обходить стороной трудные ситуации.

Девы относятся к мудрым Знакам Зодиака, поэтому из любых проблем они стараются выносить определенные уроки, чтобы не наступать на одни и те же грабли снова. В 2021 году эти проблемы окажутся в основном незначительными, а иногда они и вовсе будут зависеть не от решений самих Дев.

Мужчина-Дева

Мужчин этого Знака могут ожидать срывы планов, какие-то мелкие неурядицы и внезапная потеря уверенности. Многие трудности станут непредсказуемыми, что отрицательно скажется на попытках поиска решения. Астрологи рекомендуют как можно проще относиться ко всему происходящему.

Финансы и работа: самое продуктивное время для Дев — первая половина весны и конец осени. Удача будет следовать за представителями всех профессий. Этим мужчинам понадобится лишь мотивация и энтузиазм. Эксперты советуют продумывать любые покупки, тратя деньги осторожно.

Любовь и отношения: в любовной сфере мужчинам этого Знака очень повезет. Особенно это касается тех, кто пока еще не нашел вторую половинку. Звезды и планеты существенно повысят привлекательность Дев, дав им возможность произвести особое впечатление на партнерш.

Настроение и здоровье: в 2021 году мужчинам придется обратить внимание на состояние своего здоровья. Если этого не сделать, могут появиться проблемы. Нельзя игнорировать сигналы тела о том, что что-то не так. Эксперты советуют следовать золотым правилам сильной энергетики и крепкого здоровья.

Женщина-Дева

2021 год принесет Девам много хороших новостей. В начале января можно будет рассмотреть первые плоды проделанной ранее работы. Лучше всего инвестировать свое время в работу, не забывая о своевременном и эффективном отдыхе. Также астрологи советую в год Быка не принимать желаемое за действительное.

Финансы и работа: в финансовой сфере женщинам-Девам необходимо будет полагаться на свою интуицию. Она будет одной из самых мощных среди всех Знаков Зодиака. Особенно сильно шестое чувство будет помогать тем, кто занят в творческой сфере. Летом можно совершать дорогостоящие приобретения. В остальное время от них лучше отказаться.

Любовь и отношения: женщин, как и мужчин этого Знака, звезды тоже одарят особой аурой обаяния и харизмы. В вопросах, связанных с чувствами, каждая Дева сможет преуспеть уже в первые дни и недели 2021 года. Можно смело ходить на свидания, проявлять инициативу, но не торопить события.

Настроение и здоровье: в этой сфере у женщин-Дев всё будет относительно спокойно. Настроение не начнет вдруг резко меняться, нарушая планы и лишая Дев удачи. Со здоровьем всё также будет в порядке. Зимой и весной астрологи советуют избавляться от негативных привычек.

Чтобы правильно и эффективно планировать дела, очень важно знать, когда наступают неблагоприятные периоды. Астрологи советуют ознакомиться с периодами ретроградности планет в 2021 году, чтобы лучше понимать, когда и в каких сферах нас могут подстерегать неприятности.

Источник: dailyhoro.ru