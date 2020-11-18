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Здоровье / Общество

Переболел коронавирусом, как понять?

03:26 18.11.2020 Фото: pikist.com
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Медики обнаружили, что многие последствия перенесенного коронавируса могут сохраняться долгое время. Именно они помогут определить, болели вы коронавирусом или нет без проведения теста.

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Медики обнаружили, что многие последствия перенесенного коронавируса могут сохраняться долгое время

Береги свое здоровье и следуй рекомендациям врачей.

Симптомы COVID-19 во многом совпадают с проявлениями гриппа, поэтому точно сказать болеет человек ковидом или нет можно лишь после получения результатов теста на коронавирус.

Медики обнаружили, что многие последствия перенесенного коронавируса могут сохраняться долгое время. Именно они помогут определить, болели вы коронавирусом или нет без проведения теста.

Доктор Сергей Грошев сообщил, что у переболевших коронавирусной инфекцией отмечается кашель, одышка, общая слабость, а также нарушенное обоняние. Слабость возникает из-за гипоксии, которую вызывает поражение легких. Длительность симптомов зависит от каждого случая.

"Чем в большей степени была поражена легочная ткань, тем дольше будут сохраняться симптомы перенесенного вирусного заболевания. Поэтому важно, чтобы мероприятия по реабилитации начинались уже с первых дней заболевания", – отметил врач.

Источник: clutch.ua

COVID-19 болели вы коронавирусом или нет симптомы Сергей Грошев
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