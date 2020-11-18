Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 ноября 2020 в России и мире

• День рождения Деда Мороза
• День придумывания секретов
• День кнопочного телефона (Push Button Phone Day)
• День памяти мучеников Галактиона и Епистимии
• Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких (World COPD Day)
• Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week)
• Всемирный день географических информационных систем (GIS Day)
• Международный день вина «Зинфандель» (National Zinfandel Day)
• День принцесс (National Princess Day) - США
• День сержанта ВСУ - Украина
• День лукового супа-пюре (National Vichyssoise Day) - США
• День независимости - Латвия
• День оккультизма (Occult Day) - США
• День независимости (Morocco`s Independence Day) - Марокко
• День покаяния и молитвы - Германия
• День памяти о Вуковарских событиях - Хорватия
• Национальный праздник - Оман
• Именины у Тихона, Григория, Евпсихия, Галактиона
• День Ионы (День Млечности, Галактион)
Важные даты
1723 – начал работать металлургический завод-крепость на реке Исети в Екатеринбурге
1842 – издан указ о построении первого постоянного моста через Неву – Благовещенского (в 1918–2007 годах – мост лейтенанта Шмидта).
1868 – по инициативе Д. И. Менделеева основывается Русское химическое общество.
1873 – в Петербурге открывается памятник И. Ф. Крузенштерну (скульптор И. Н. Шредер) на набережной Васильевского острова (ныне наб. Лейтенанта Шмидта).
1920 – совместным постановлением Наркомздрава РСФСР и Наркомюста РСФСР «Об искусственном прерывании беременности» впервые в мире были легализованы аборты.
1927 – Ягода подписывает заключение прекратить следствие по делу актрисы Зои Фёдоровой.
1962 – журнал «Новый мир» публикует повесть «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.
1971 – Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении института прапорщиков и мичманов.
2000 - моряки российского танкера «Вентспилс» спасли в Беринговом море матроса Ивана Щура, который более 20 суток находился на дрейфующей барже «Меридиан».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend