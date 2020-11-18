Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 18 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День Микки Мауса (Mickey Mouse Day) отмечается 18 ноября

• День рождения Деда Мороза

• День придумывания секретов

• День кнопочного телефона (Push Button Phone Day)



• День Микки Мауса (Mickey Mouse Day)• День памяти мучеников Галактиона и Епистимии• Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких (World COPD Day)• Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week)• Всемирный день географических информационных систем (GIS Day)• Международный день вина «Зинфандель» (National Zinfandel Day)• День принцесс (National Princess Day) - США• День сержанта ВСУ - Украина• День флага - Узбекистан• День лукового супа-пюре (National Vichyssoise Day) - США• День независимости - Латвия• День оккультизма (Occult Day) - США• День независимости (Morocco`s Independence Day) - Марокко• День покаяния и молитвы - Германия• День памяти о Вуковарских событиях - Хорватия• Национальный праздник - Оман• День сражения при Вертриере - Гаити• Именины у Тихона, Григория, Евпсихия, Галактиона• День Ионы (День Млечности, Галактион)

Важные даты

1723 – начал работать металлургический завод-крепость на реке Исети в Екатеринбурге

1842 – издан указ о построении первого постоянного моста через Неву – Благовещенского (в 1918–2007 годах – мост лейтенанта Шмидта).

1868 – по инициативе Д. И. Менделеева основывается Русское химическое общество.

1873 – в Петербурге открывается памятник И. Ф. Крузенштерну (скульптор И. Н. Шредер) на набережной Васильевского острова (ныне наб. Лейтенанта Шмидта).



1917 – в Москве решением Всероссийского Священного Собора митрополит Тихон избирается патриархом Московским и всея Руси.1920 – совместным постановлением Наркомздрава РСФСР и Наркомюста РСФСР «Об искусственном прерывании беременности» впервые в мире были легализованы аборты.1927 – Ягода подписывает заключение прекратить следствие по делу актрисы Зои Фёдоровой.1962 – журнал «Новый мир» публикует повесть «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.1971 – Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении института прапорщиков и мичманов.2000 - моряки российского танкера «Вентспилс» спасли в Беринговом море матроса Ивана Щура, который более 20 суток находился на дрейфующей барже «Меридиан».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend