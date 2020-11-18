Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 18 ноября 2020 в день памяти Святителя Ионы, архиепископа Новгородского

В церковном календаре это дата почтения памяти архиепископа Новгородского и Псковского Ионы, ранее игумена Отенской пустыни.
История
В конце IV века в Новгороде родился мальчик по имени Иоанн. В 3 года он лишился матери, а в 7 лет – отца. На воспитание его взяла вдова Наталья Медоварцева. Она отличалась праведностью и вырастила Иоанна в благочестии и вере. Еще в детском возрасте ему предсказали, что он будет возведен в священный сан. Пророчество блаженного Михаила Клопского сбылось через 50 лет.
Повзрослев, Иоанн отправился в Отенскую пустыню, где и принял монашество под именем Иона. Позже он был избран игуменом, а в 1458 году стал Новгородским архиепископом.
Иона сотворил много чудес, одним из которых является прекращение мора на Новгородской земле путем совершения крестного хода в Зверин монастырь. Болезнь, которая унесла более 250 тыс. жизней, закончилась. Иона основал множество приютов, помогал вдовам и сиротам, оказывал помощь в обустройстве Соловецкого монастыря.
5 ноября 1470 года он скончался, но чудеса продолжались. Приходившие к его гробу люди получали исцеление.
Традиции и обряды
В этот день незамужние девушки просят Господа Бога о хорошем муже. Существует поверье, что если на заре вокруг дома раскидать сделанные своими руками безделушки и мелкие монеты, то женихи вскоре появятся у порога.
Заканчивается уборка плодов черной редьки. На столе появляются различные блюда из нее.
Запреты
Считается, что в этот день стоит воздержаться от серьезных дел и важных сделок. Нельзя делать крупные покупки, они добра не принесут и долго не прослужат.
Категорические запрещено 18 ноября подписывать документы. Наши предки говорили: «нечистый подпись украдет».
Не нужно ввязываться в споры, навязывать свое мнение, сплетничать и сквернословить. Постарайтесь провести 18 ноября спокойно и без обид.
Приметы
Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной.
Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.
Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.
Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.
Если снег идет и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.
Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.
Найденный в этот день в своем дворе чужой веник говорит о том, что на членов семьи наведена порча.