Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 18 ноября 2020 в день памяти Святителя Ионы, архиепископа Новгородского

День Ионы – ежегодный праздник христиан, который принято отмечать 18 ноября по новому календарю (5 ноября – в старом календаре). К этой дате, обычно, прекращается сбор урожая редьки.

Иона сотворил много чудес, одним из которых является прекращение мора на Новгородской земле

В церковном календаре это дата почтения памяти архиепископа Новгородского и Псковского Ионы, ранее игумена Отенской пустыни.

История

В конце IV века в Новгороде родился мальчик по имени Иоанн. В 3 года он лишился матери, а в 7 лет – отца. На воспитание его взяла вдова Наталья Медоварцева. Она отличалась праведностью и вырастила Иоанна в благочестии и вере. Еще в детском возрасте ему предсказали, что он будет возведен в священный сан. Пророчество блаженного Михаила Клопского сбылось через 50 лет.

Повзрослев, Иоанн отправился в Отенскую пустыню, где и принял монашество под именем Иона. Позже он был избран игуменом, а в 1458 году стал Новгородским архиепископом.

Иона сотворил много чудес, одним из которых является прекращение мора на Новгородской земле путем совершения крестного хода в Зверин монастырь. Болезнь, которая унесла более 250 тыс. жизней, закончилась. Иона основал множество приютов, помогал вдовам и сиротам, оказывал помощь в обустройстве Соловецкого монастыря.

5 ноября 1470 года он скончался, но чудеса продолжались. Приходившие к его гробу люди получали исцеление.

Традиции и обряды

В этот день незамужние девушки просят Господа Бога о хорошем муже. Существует поверье, что если на заре вокруг дома раскидать сделанные своими руками безделушки и мелкие монеты, то женихи вскоре появятся у порога.

Заканчивается уборка плодов черной редьки. На столе появляются различные блюда из нее.

Запреты

Считается, что в этот день стоит воздержаться от серьезных дел и важных сделок. Нельзя делать крупные покупки, они добра не принесут и долго не прослужат.

Категорические запрещено 18 ноября подписывать документы. Наши предки говорили: «нечистый подпись украдет».

Не нужно ввязываться в споры, навязывать свое мнение, сплетничать и сквернословить. Постарайтесь провести 18 ноября спокойно и без обид.

Приметы

Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной.

Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.

Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.

Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.

Если снег идет и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.

Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.

Найденный в этот день в своем дворе чужой веник говорит о том, что на членов семьи наведена порча.

Источник: my-calend izvmor