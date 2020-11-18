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Красота / Общество

Стриптизер Тарзан показал все свои прелести. Женщины в экстазе

11:20 18.11.2020 Фото: clutch.ua
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"Уже выглядит как дед старый", "Фу, пошло", - комментируют публикацию Сергея пользователи.

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Стриптизер опубликовал в своем микроблоге пляжное фото

Стриптизер Тарзан поделился пляжным снимком. 

Российская певица Наташа Королева известна не только своим творчеством, но и скандальными выходками, поэтому на ее страницах в соцсетях часто появляются провокационные фото и видео.

Не отстает от жены и ее муж Сергей Глушко (Тарзан). 15 ноября, стриптизер опубликовал в своем микроблоге пляжное фото, на котором позирует под пальмой полностью обнаженным. Интимное место стриптизер прикрыл тканью.

"Небаунти ,но тоже прекрасно)", - написал в подписи к снимку Глушко.

"Я одна увелечила фотку?", "Покажи уже там, какой он", "Уже выглядит как дед старый", "Фу, пошло", - комментируют публикацию Сергея пользователи.

Источник: clutch.ua

комментарии певица поклонники стриптизер фигура фото Сергей Глушко (Тарзан) Наташа Королева
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