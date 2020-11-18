Стриптизер Тарзан показал все свои прелести. Женщины в экстазе

Стриптизер опубликовал в своем микроблоге пляжное фото

Стриптизер Тарзан поделился пляжным снимком.

Российская певица Наташа Королева известна не только своим творчеством, но и скандальными выходками, поэтому на ее страницах в соцсетях часто появляются провокационные фото и видео.

Не отстает от жены и ее муж Сергей Глушко (Тарзан). 15 ноября, стриптизер опубликовал в своем микроблоге пляжное фото, на котором позирует под пальмой полностью обнаженным. Интимное место стриптизер прикрыл тканью.

"Небаунти ,но тоже прекрасно)", - написал в подписи к снимку Глушко.

"Я одна увелечила фотку?", "Покажи уже там, какой он", "Уже выглядит как дед старый", "Фу, пошло", - комментируют публикацию Сергея пользователи.

Источник: clutch.ua