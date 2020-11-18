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Авто / Общество

Tesla на автопилоте "убегала" от полиции на скорости 150 км/ч со спящим водителем

14:40 18.11.2020 Фото: Википедия
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Когда полиция включила аварийное освещение и другие транспортные средства съехали с дороги, Tesla Model S ускорилась.

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Автомобили Tesla в настоящее время работают на автопилоте второго уровня

Мужчина из Канады был обвинен в опасном вождении за то, что якобы вздремнул, когда его беспилотный автомобиль Tesla разогнался до скорости 150 км / ч (90 миль в час).

Полиция сообщила, что оба передних сиденья были полностью откинуты, и водитель и пассажир, по-видимому, спали, когда они были предупреждены об инциденте в Альберте.

Когда полиция включила аварийное освещение и другие транспортные средства съехали с дороги, Tesla Model S ускорилась.

20-летний водитель из Британской Колумбии должен предстать перед судом в декабре.

Первоначально ему предъявили обвинение в превышении скорости и приостановили действие лицензии на 24 часа за переутомление, но впоследствии ему было предъявлено обвинение в опасном вождении.

Инцидент произошел в июле недалеко от Понока, примерно в 100 км к югу от Эдмонтона.

«Никто не смотрел в лобовое стекло, чтобы увидеть, куда едет машина», - сказал CBC News сержант полиции Дарри Тернбулл.

Он сказал, что, когда они включили свои аварийные огни, Tesla разогналась, а автомобили впереди него съехали с дороги.

«В машине никого не было, но машина ускорилась, потому что линия впереди была свободна».

Он добавил: «Я работаю в полиции более 23 лет, и большая часть из них - в правоохранительных органах, и я потерял дар речи. Я никогда раньше не видел ничего подобного, но, конечно, технологии не было. там."

Автомобили Tesla в настоящее время работают на автопилоте второго уровня, который требует от водителя бдительности и готовности действовать, держа руки на руле.

Основатель Tesla Илон Маск сказал, что ожидает, что его автомобили к концу года будут полностью автономными, с минимальным вмешательством водителя.

Однако он добавил, что существует «много мелких проблем», которые необходимо решить с помощью реальных испытаний.

Источник: bbc.com

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