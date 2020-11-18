Ребенок трогает гениталии, как быть?

Примерно в два-три года девочки и мальчики впервые открывают для себя смысл детской песенки: «из чего же сделаны наши девчонки, из чего же сделаны наши мальчишки». Для родителей это время баланса на тонкой грани.

Задумывались ли вы, к чему может привести запрет ребенку изучать свое тело

Задумывались ли вы, к чему может привести запрет ребенку изучать свое тело? Нет? А зря!

Автор: кризисный психолог Виктория Мышкина

Бум вокруг телесно-ориентированной психотерапии неврозов во взрослом возрасте непосредственно связан с табуированием у ребенка его тела родителями.

Негодуя и запрещая ребенку трогать себя, уходя от его вопросов про секс, родители этим в дальнейшем обеспечивают работой психологов, сексологов и психиатров.

Не кажется ли вам, что пора менять правила игры!

Итак. Ваш полугодовалый малыш начинает изучать себя - трогает свое тело. Гениталии в том числе. И это - нормально. Не стоит это ему запрещать. Нужно лишь контролировать, чтобы он себе не навредил.

Примерно в два-три года девочки и мальчики впервые открывают для себя смысл детской песенки: «из чего же сделаны наши девчонки, из чего же сделаны наши мальчишки». Для родителей это время баланса на тонкой грани между:

а) подтвердить, что мальчики и девочки - действительно разные;

б) не напугать детей, и не перегрузить их лишней, еще непосильной для них информацией - про половые различия.

Что происходит дальше? Безумие! Наступает период первых маструбаций. Взрослым хочется раз и навсегда запретить ребенку заниматься этим. Особо тревожные мамы и папы, застав своего сына или дочку маструбирующими, паникуют и ведут ребенка к психологу или неврологу.

Не паникуем! Помним: так ребенок познает себя и открывает для себя мир удовольствий. А вот проговорить с ним о том, где и когда это уместно – очень желательно.

В тоже время важно не ошибиться и не спутать получение ребенком телесного удовольствия и зуд гениталий, связанный с нарушением гигиены или воспалительными процессами.

И еще очень важный момент. Ребенок может использовать мастурбацию как единственный доступный ему способ сбросить напряжение в стрессовой ситуации. Тогда стоит подумать, что происходит не так. И как именно создать ребенку атмосферу комфорта и безопасности. Особенно, если ваш брак - в зоне турбулентности.

Что в итоге?

Образно говоря, родители, с раннего детства своего ребенка периодически проходят «тест», который я называю тестом на ООД:

Осведомленность;

Откровенность;

Доверие.

3 важных ключа к тесту ООД:

Ключ к Осведомленности

Заранее готовьтесь к тому, что именно и как вы будете говорить ребенку про его телесность (и кстати, - про увиденный им порнофильм и далее по списку).

Способов подачи такой информации много. Подумайте, что подходит именно вам и вашему ребенку. Чтобы вы могли разговаривать с ним на эти темы без дрожи в голосе и смущения.

Ключ к Откровенности

Чтобы вам было просто говорить на тему полового развития ребенка – начните с себя. Занимайтесь собственной сексуальной грамотностью. И как вариант - прежде чем вести ребенка к психологу, проконсультируйтесь с ним сами.

Ключ к Доверию

Учитесь осознавать телесный комфорт и телесные конфликты. И учите этому ребенка.

Кроме того, не стоит забывать, что в число рисков для детей входит также и возможный риск сексуального насилия. Поэтому советую донести до них 5 правил безопасности детей PANTS, в переводе - правило «Нижнего белья» - или «Правило трусиков».

И не исключайте ситуацию, что ребенок застигнет вас самих в момент занятия сексом. Но это уже другая история ...

Источник: clutch.ua