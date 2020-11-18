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Как COVID вызвает облысение, объяснение врача

17:20 18.11.2020 Фото: freepng.ru
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Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс.

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Врач объяснил, как COVID связан с облысением

О каких проблемах в организме говорит процесс облысения и почему нельзя пускать его на самотек, рассказал в интервью радио Sputnik врач-трихолог Георгий Абрамов.
Коронавирус оказывает на организм человека как прямое, так и косвенное воздействие. До сих пор этот вопрос не изучен до конца. Например, он может приводить к выпадению волос. Скорее всего, COVID имеет к этому не прямое, а опосредованное отношение, полагает врач-трихолог Георгий Абрамов. По его словам, дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией.

"Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс. Когда мы говорим про стресс, то надо понимать, что поход на работу, где начальник дурак – это не стресс, это обычная нормальная жизнь. Стресс выходит за рамки совсем уже очень далеко. Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно", – объяснил врач в интервью радио Sputnik.

При этом Георгий Абрамов отметил, что выпадение волос из-за коронавируса можно остановить, если вовремя обратиться к нужному врачу.

"Суть в том, что если в организме запустился процесс, когда иммунитет против хозяина, то сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов. Говорить, что выпадение волос не волнует, это не понимать суть. Это должно волновать. Если у мужчины на бороде или голове начали выпадать волосы, надо идти не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу", – посоветовал Георгий Абрамов.

Источник: radiosputnik.ria.ru

коронавирус облысение
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