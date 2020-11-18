Рождественский пост в ноябре 2020 года: Дата начала поста и важные правила поведения

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и в Петров пост.

Рождественский пост готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова

Православный Рождественский пост ежегодно начинается и длится в одно и то же время. Каждый год он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Рождественский пост соблюдают православные и католики (только у них он завершается 24 декабря, перед католическим Рождеством).

Пост относится к числу строгих. На протяжении 40 дней поста постящиеся через покаяние, отказом от определенной пищи очищают свою душу и готовят себя к празднованию Рождества Христова.

Когда начинается Рождественский пост?

Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 — по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому именуется в церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют Филипповым.

Питание в Рождественский пост

Во время пощения много внимания уделяют питанию. В эти сорок дней запрещены продукты животного происхождения. При этом исключений нет. Нельзя мясо, молочные продукты (все), в том числе и сыр. Яйца также попадают под запрет.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и в Петров пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни.

В остальные же дни - вторник, четверг, суббота и воскресенье - разрешено принимать пищу с растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей.

С 1 по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти дни приходится празднование гражданского Нового года, и православным христианам надо быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить строгость поста.

Правила поведения во время Рождественского поста

Но соблюдение правил за столом - это далеко не все. Церковь серьезно относится (даже более строго) к поведению человека. В это время большим грехом является проявление агрессивных эмоций. Это само собой разумеется, так как злость или страх, например, совсем не соответствуют принципу смирения.

Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, слишком бурно проявлять эмоции. Это касается и позитива. Радость, проявленная публично – грех.

В это время приветствуется посещение богослужений. Если такое по уважительным причинам не получается, то можно молиться дома. Хорошо в этот период почитать духовную литературу, больше общаться с природой.

Цель поста – смирение себя пред Богом, удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления.

Источник: biwork.ru