Разработали робота для работы на складе ученые в России

В Ростове-на-Дону разработали автономного логистического робота WayBot M100 для перевозки полезных грузов на складах и в заводских цехах. Тарификация работы электронного курьера поминутная.
"Автономный логистический робот WayBot M100 представляет из себя тележку, оснащенную вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. Робот ориентируется в пространстве, анализирует окружающую обстановку и самостоятельно прокладывает маршрут", - уточнили в пресс-службе Донского государственного технического университета.
Логистический робот довольно компактный и весит всего 40 килограммов, но за один раз способен перевозить грузы весом до 100 килограммов. Скорость движения до 7,2 километра в час. Съемный аккумулятор большой емкости позволяет роботу функционировать без подзарядки до пяти часов.
В данный момент ростовские роботы-логисты тестируются в Москве, Домодедове, Ростове-на-Дону.