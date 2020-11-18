Через 2 недели после родов показала свой живот жена миллионера Джанлуки Вакки

Модель и супруга миллионера Джанлуки Вакки — Шэрон Фонсека — впервые показала свою фигуру спустя две недели после рождения ребенка. Смотрите фото далее в материале.
Напомним, недавно 52-летний итальянский бизнесмен и звезда Instagram Джанлука Вакки, известный во всем мире как "танцующий миллионер", и 25-летняя модель Шэрон Фонсека впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Блу Иерусалим Вакки.
В своем Instagtam-аккаунте девушка опубликовала снимок, сообщив в описании, что во время беременности она набрала 10 килограммов.
Я постепенно возвращаюсь в форму, но все равно пока не выгляжу так, как раньше. Мое тело изменилось: мне наложили швы после кесарева сечения, я не чувствую половины своего живота, у меня появилось несколько растяжек на груди,
— написала Шэрон.
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Также возлюбленная Джанлуки Вакки отметила, что любит свое тело таким, каким оно есть сейчас, однако намерена вернуться в прежнюю форму — идеальное тело до беременности.
Источник: hochu.ua