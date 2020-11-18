Сказочной красоты поздравления с днем рождения для женщины

Поздравления с днем рождения красивой женщине
Как богиня, ты прекрасна,
Вот и будь такой всегда,
Не печалься никогда!
Что желаю: счастья, смеха,
И здоровья лет на сто,
И во всём тебе успеха,
Чтоб давалось всё легко!
Пусть улыбка не тускнеет,
Пляшет огонёк в глазах,
Будь как клумба — вся в цветах!
***
Ты чертовски хороша —
И фигура, и душа.
И, на зависть прочих дам,
Сохраняй весь этот шарм.
Пусть твердят все с восхищеньем:
Становись ещё прекрасней
И живи в любви и счастье!
***
Очаровательную и сногсшибательную женщину поздравляю от всей души с днём рождения! Хочу пожелать романтики и счастья в каждом дне, большой удачи и терпения в делах, полного достатка и блага в доме, шикарного настроения и настоящей роскоши в жизни!
***
Чудесной женщине, красивой,
Посвящены все поздравленья,
И каждый миг, и в день рожденья!
Пусть образ твой волнует души,
Заставит трепетать сердца,
Пусть жизнь твоя не будет скучной,
И будет яркою всегда.
Пусть круг друзей не убывает,
Пусть ценит близкий человек,
Чтобы хватило на весь век!
***
Пусть счастье в дом твой постучит,
Поздравив с днем рождения.
Пусть сбудутся твои мечты,
Пребудет вдохновение.
Здоровья, радости, добра,
И искренне от всей души
Тебя я поздравляю!
Такая женщина, как ты,
Лишь лучшего достойна.
Красивой, умной будь всегда,
Загадочной и стройной!
***
Тебя, красотка, поздравляю
И в день рождения желаю
Везенья, море доброты,
Улыбок, океан любви.
Приятных, ярких впечатлений,
Салютов, теплых поздравлений,
Наличных денег, безналичных,
Чтоб в личном было всё отлично.
***
Поздравляю с днем рождения!
Продолжай быть самой яркой,
Самой-самой, самой нежной,
Удивительной, шикарной.
Пусть в глазах сияет радость,
Жизнь веселье наполняет,
А успех тебя подхватит,
***
Красива, как букет шикарных роз
И притягательна, как миллион магнитов!
Желаю, чтоб всё лучшее сбылось.
И к счастью дверца для тебя была открыта!
Чтоб нежные признанья день за днём
К тебе летели, словно стаи пташек,
И был успехами путь жизненный украшен!
***
Такая красота, как ваша,
Достойна тысячи поэм.
И Вас в турецком сериале
Уже украли бы в гарем.
Ну а пока еще Вы с нами,
Желаю, чтобы Вы с годами
Всё так же были хороши.
И жили мудро и достойно,
Всегда в гармонии с душой,
И ежедневно мир спасали
Своею дивной красотой!
***
Красоты тебе не занимать
И умом привыкла ты блистать,
Любят все тебя и обожают,
Ценят и, конечно, уважают!
Я хочу поздравить с днем рожденья,
Пожелать удачи и везенья,
Радостей, веселья и друзей,
Чтобы жизнь была к тебе щедрей!
Ты сама люби и будь любима,
И судьбой от бед всегда хранима,
Будь успешной и богатой на всю жизнь,
За любовь покрепче ты держись!
***
Тебе я желаю в любви утопать
И в счастья, как в море, все время купаться,
И всех красотою своей восхищать,
Пусть сбудется все, что в душе ты хранишь,
И все, чего сердце так страстно желает!
Пока на весь мир ты с улыбкой глядишь,
Тебе в ответ мир пусть добро посылает!
Источник: pozdravok.ru