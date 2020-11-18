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Общество / Стиль жизни

Сказочной красоты поздравления с днем рождения для женщины

13:58 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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Не зря говорят, что женщина любит ушами. Мы собрали самые чувственные и душещипательные поздравления, которые точно порадуют любую женщину.

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Поздравления с днем рождения красивой женщине

Поздравления с днем рождения красивой женщине

Как богиня, ты прекрасна,
Вот и будь такой всегда,

Пускай годы только красят,
Не печалься никогда!

Что желаю: счастья, смеха,
И здоровья лет на сто,
И во всём тебе успеха,
Чтоб давалось всё легко!

Пусть улыбка не тускнеет,
Пляшет огонёк в глазах,

Счастье жизнь твою согреет,
Будь как клумба — вся в цветах!

***

Ты чертовски хороша —
И фигура, и душа.
И, на зависть прочих дам,
Сохраняй весь этот шарм.

Пусть твердят все с восхищеньем:

«Дорогая, с днем рожденья!»
Становись ещё прекрасней
И живи в любви и счастье!

***

Очаровательную и сногсшибательную женщину поздравляю от всей души с днём рождения! Хочу пожелать романтики и счастья в каждом дне, большой удачи и терпения в делах, полного достатка и блага в доме, шикарного настроения и настоящей роскоши в жизни!

***

Чудесной женщине, красивой,
Посвящены все поздравленья,

Ты будь всегда такой прелестной,
И каждый миг, и в день рожденья!

Пусть образ твой волнует души,
Заставит трепетать сердца,
Пусть жизнь твоя не будет скучной,
И будет яркою всегда.

Пусть круг друзей не убывает,
Пусть ценит близкий человек,

Пусть счастья будет ровно столько,
Чтобы хватило на весь век!

***

Пусть счастье в дом твой постучит,
Поздравив с днем рождения.
Пусть сбудутся твои мечты,
Пребудет вдохновение.

Здоровья, радости, добра,

Любви тебе желаю.
И искренне от всей души
Тебя я поздравляю!

Такая женщина, как ты,
Лишь лучшего достойна.
Красивой, умной будь всегда,
Загадочной и стройной!

***

Тебя, красотка, поздравляю
И в день рождения желаю
Везенья, море доброты,
Улыбок, океан любви.

Приятных, ярких впечатлений,
Салютов, теплых поздравлений,
Наличных денег, безналичных,
Чтоб в личном было всё отлично.

***

Поздравляю с днем рождения!
Продолжай быть самой яркой,
Самой-самой, самой нежной,
Удивительной, шикарной.

Пусть в глазах сияет радость,
Жизнь веселье наполняет,
А успех тебя подхватит,

Все желания исполняя!

***

Красива, как букет шикарных роз
И притягательна, как миллион магнитов!
Желаю, чтоб всё лучшее сбылось.
И к счастью дверца для тебя была открыта!

Чтоб нежные признанья день за днём
К тебе летели, словно стаи пташек,

Цвела улыбка на лице твоём,
И был успехами путь жизненный украшен!

***

Такая красота, как ваша,
Достойна тысячи поэм.
И Вас в турецком сериале
Уже украли бы в гарем.

Ну а пока еще Вы с нами,

Вас с днем рожденья от души!
Желаю, чтобы Вы с годами
Всё так же были хороши.

И жили мудро и достойно,
Всегда в гармонии с душой,
И ежедневно мир спасали
Своею дивной красотой!

***

Красоты тебе не занимать
И умом привыкла ты блистать,
Любят все тебя и обожают,
Ценят и, конечно, уважают!

Я хочу поздравить с днем рожденья,
Пожелать удачи и везенья,
Радостей, веселья и друзей,
Чтобы жизнь была к тебе щедрей!

Ты сама люби и будь любима,
И судьбой от бед всегда хранима,
Будь успешной и богатой на всю жизнь,
За любовь покрепче ты держись!

***

Тебе я желаю в любви утопать
И в счастья, как в море, все время купаться,
И всех красотою своей восхищать,

И просто шикарной такой оставаться!

Пусть сбудется все, что в душе ты хранишь,
И все, чего сердце так страстно желает!
Пока на весь мир ты с улыбкой глядишь,
Тебе в ответ мир пусть добро посылает!

Источник: pozdravok.ru

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