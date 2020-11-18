Сказочной красоты поздравления с днем рождения для женщины

Не зря говорят, что женщина любит ушами. Мы собрали самые чувственные и душещипательные поздравления, которые точно порадуют любую женщину.

Поздравления с днем рождения красивой женщине

Поздравления с днем рождения красивой женщине

Как богиня, ты прекрасна,

Вот и будь такой всегда,



Пускай годы только красят,Не печалься никогда!

Что желаю: счастья, смеха,

И здоровья лет на сто,

И во всём тебе успеха,

Чтоб давалось всё легко!

Пусть улыбка не тускнеет,

Пляшет огонёк в глазах,



Счастье жизнь твою согреет,Будь как клумба — вся в цветах!

***

Ты чертовски хороша —

И фигура, и душа.

И, на зависть прочих дам,

Сохраняй весь этот шарм.

Пусть твердят все с восхищеньем:



«Дорогая, с днем рожденья!»Становись ещё прекраснейИ живи в любви и счастье!

***

Очаровательную и сногсшибательную женщину поздравляю от всей души с днём рождения! Хочу пожелать романтики и счастья в каждом дне, большой удачи и терпения в делах, полного достатка и блага в доме, шикарного настроения и настоящей роскоши в жизни!

***

Чудесной женщине, красивой,

Посвящены все поздравленья,



Ты будь всегда такой прелестной,И каждый миг, и в день рожденья!

Пусть образ твой волнует души,

Заставит трепетать сердца,

Пусть жизнь твоя не будет скучной,

И будет яркою всегда.

Пусть круг друзей не убывает,

Пусть ценит близкий человек,



Пусть счастья будет ровно столько,Чтобы хватило на весь век!

***

Пусть счастье в дом твой постучит,

Поздравив с днем рождения.

Пусть сбудутся твои мечты,

Пребудет вдохновение.

Здоровья, радости, добра,



Любви тебе желаю.И искренне от всей душиТебя я поздравляю!

Такая женщина, как ты,

Лишь лучшего достойна.

Красивой, умной будь всегда,

Загадочной и стройной!

***

Тебя, красотка, поздравляю

И в день рождения желаю

Везенья, море доброты,

Улыбок, океан любви.

Приятных, ярких впечатлений,

Салютов, теплых поздравлений,

Наличных денег, безналичных,

Чтоб в личном было всё отлично.

***

Поздравляю с днем рождения!

Продолжай быть самой яркой,

Самой-самой, самой нежной,

Удивительной, шикарной.

Пусть в глазах сияет радость,

Жизнь веселье наполняет,

А успех тебя подхватит,



Все желания исполняя!

***

Красива, как букет шикарных роз

И притягательна, как миллион магнитов!

Желаю, чтоб всё лучшее сбылось.

И к счастью дверца для тебя была открыта!

Чтоб нежные признанья день за днём

К тебе летели, словно стаи пташек,



Цвела улыбка на лице твоём,И был успехами путь жизненный украшен!

***

Такая красота, как ваша,

Достойна тысячи поэм.

И Вас в турецком сериале

Уже украли бы в гарем.

Ну а пока еще Вы с нами,



Вас с днем рожденья от души!Желаю, чтобы Вы с годамиВсё так же были хороши.

И жили мудро и достойно,

Всегда в гармонии с душой,

И ежедневно мир спасали

Своею дивной красотой!

***

Красоты тебе не занимать

И умом привыкла ты блистать,

Любят все тебя и обожают,

Ценят и, конечно, уважают!

Я хочу поздравить с днем рожденья,

Пожелать удачи и везенья,

Радостей, веселья и друзей,

Чтобы жизнь была к тебе щедрей!

Ты сама люби и будь любима,

И судьбой от бед всегда хранима,

Будь успешной и богатой на всю жизнь,

За любовь покрепче ты держись!

***

Тебе я желаю в любви утопать

И в счастья, как в море, все время купаться,

И всех красотою своей восхищать,



И просто шикарной такой оставаться!

Пусть сбудется все, что в душе ты хранишь,

И все, чего сердце так страстно желает!

Пока на весь мир ты с улыбкой глядишь,

Тебе в ответ мир пусть добро посылает!

Источник: pozdravok.ru