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21 ноября - Михайлов день: Главные запреты православного праздника Михаила Архангела

11:13 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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Нельзя в Михайлов день мыть голову — так можно «смыть весь ум». Не рекомендуется рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Архангел Михаил не обиделся.

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Этот день считается праздником Архангела Михаила — главного воина в битве добра и зла

Приметы подскажут, как ума не лишиться.

21 ноября православные отмечают Михайлов день, или Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В простонародье его также называют Михайловские грязи и Михайловские оттепели. Этот день считается праздником Архангела Михаила — главного воина в битве добра и зла. Поэтому у него принято просить защиты от врагов, лукавого, темных сил и злых людей. В этот православный праздник верующие люди молятся о прибавлении сил, об исцелении от душевных и физических недугов, об избавлении от бед и скорбей.

В старину в честь праздника крестьяне варили михайловское пиво и устраивали настоящие пиры, которые могли продолжаться несколько дней, ведь через неделю верующих ожидает Филиппов или Рождественский пост.

В Михайлов день обращали особое внимание на приметы. Иней утром — к снежной зиме, а туман — к оттепели. Ясная погода — к трескучим морозам, а мокрый снег — к дождливой весне.

Хороший сон, приснившийся этой ночью, никому нельзя рассказывать, иначе он не сбудется.

Как и всякий большой православный праздник Михайлов день окружен множеством гласных и негласных запретов.

Нельзя в Михайлов день мыть голову — так можно «смыть весь ум». Не рекомендуется рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Архангел Михаил не обиделся. Ходить на работу не запрещается, как и бескорыстная помощь нуждающимся, а вот корыстное занятие — подработку — лучше отложить, иначе Михаил может наказать. В то же время это хороший день, чтобы заняться благотворительностью.

В этот день запрещается сквернословить. Следует избегать конфликтов и споров, лучше всего вообще не повышать голос. А еще этот праздник — лучший день для примирения. Кроме того, в народе считается, что в этот день каждому воздастся по заслугам.

Лучше всего весь день пребывать в хорошем настроении, а вечером пригласить в дом друзей и родственников. По поверью, чем больше будет в этот день гостей, тем благополучнее будет следующий год.

Источник: most.tv

День памяти Михаила Архангела запреты дня Михайлов день праздник приметы Архангел Михаил
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