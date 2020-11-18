Главные приметы в День Михаила Архангела 21 ноября 2020 года: Что строго нельзя делать на Михайлов день

Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть.

Согласно приметам, в Михайлов день непременно выглядывает солнце и поднимается температура на улице

21 ноября 2020 года - Михайлов день.

Последний большой праздник перед длинным Рождественским постом отмечают в конце осени — в этот день почитают память Михаила Архангела. Народные приметы на Михайлов день подскажут, как лучше провести 21 ноября 2020 года

Каждый год 21 ноября народ чествует архистратига Божьего Михаила, небесного воина, грозу темных сил. Этот день в народе называли «Михайловскими оттепелями» или «Михайловскими грязями». Согласно приметам, в Михайлов день непременно выглядывает солнце и поднимается температура на улице, даже если уже начались зимние заморозки. О других погодных (и не только) приметах рассказываем в нашем материале.

История народных примет на Михайлов день

Этот праздник на Руси всегда считался одним из самых веселых и сытных. Работы в поле окончены, но амбары еще полны запасов и не успели опустеть после долгой зимы. Поэтому жители деревень могли расслабиться и как следует отдохнуть — тем более, что вскоре наступали холода и начинался строгий Рождественский пост. Поэтому приметы на Михайлов день связаны в основном с отдыхом и народными, а не церковными традициями.

Взгляд верующих в этот день был направлен в небо. Святой Михаил, центральная фигура праздника, почитался наряду с Ильей-пророком как властитель природных стихий и угроза всякой нечисти.

Что можно делать на Михайлов день

Михайлов день издавна считается прекрасным временем для многих дел и начинаний. Перечислим основные вещи, которые, как верят, можно и нужно делать в этот праздник:

Накрыть богатый стол. Через неделю после Михайлова дня начинался Филиппов, или Рождественский пост — один из самых важных в жизни православного человека. По поверьям, чем щедрее и богаче стол, тем довольнее Михаил.

Поставить на стол мясное. Чаще всего ставили холодец из говядины или свинины.

Звать гостей. Гостеприимство само по себе — одна из важнейших человеческих черт на Руси. Чем шире готов распахнуть двери хозяин, чем щедрее предложит он угощение, тем больше его любят друзья и соседи — ведь у такого человека и душа широкая. Поэтому приглашение гостей по большим праздникам всегда считалось доброй приметой для хозяина.

Варить пиво. В старину в этот день крестьяне варили михайловское пиво. Даже поговорка была: «Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито».

Задобрить дворового — младшего брата домового. Этот домашний дух, по поверьям, жил в хлеву со скотиной. От его расположения зависела жизнь домашних животных зимой. Чтобы дворовой не вредничал и в холодное время года заботился о скоте, в Михайлов день его было принято задабривать — в хлеву оставляли сытный ужин и приговаривали добрые слова в его адрес.

Что нельзя делать на Михайлов день

Праздник окружен рядом запретов. Некоторые из них вполне объяснимы, другие же иначе как суевериями и не назовешь.

Мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть.

Рубить, резать, ткать и шить. К обращению с острыми предметами в этот день следует подходить осторожно — верили, что этим можно навлечь на себя гнев святого Михаила.

Работать из корыстных побуждений. Выполнение обязанностей по текущему месту деятельности не возбраняется, речь идет о подработках и «халтурах» — выполнение краткосрочных заданий и получение за них «быстрых» денег. Считается, что Михаил таких людей может наказать, сочтя их действия неуважением к себе.

Ссориться и ругаться. Этот праздник следует провести мирно, не сквернословя и не повышая голоса. Также стоит избегать любых споров и конфликтов.

Рассказывать о хорошем сне, приснившемся в эту ночь. Верили, что если с кем-то им поделиться, такой сон ни за что не сбудется.

Погодные приметы

Поскольку Михайлов день всегда приходится на конец календарной осени, по погоде в это время судили о том, какой будет зима.

В этот день непременно жди оттепелей.

После Михайлова дня земля начинает замерзать.

Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой.

День ясный — жди в скором времени трескучих морозов.

Мокрый снег означает, что весна в следующем году выдастся дождливой.

Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплая.

Снегопад в этот день — к снежной Пасхе.

Популярные вопросы и ответы

Вопрос:

Нужно ли поститься в Михайлов день?

Ответ:

Нет, в праздник дозволяется употреблять мясо, молоко и даже алкоголь — все в умеренных количествах. Однако постятся верующие накануне Михайлова дня, 20 ноября, исключая из рациона продукты животного происхождения.

Вопрос:



Можно ли жениться в Михайлов день?

Ответ:

Расписаться в ЗАГСе, конечно, можно — никаких запретов на это нет. Обвенчаться получится только в случае, если праздник не выпадает на вторник, четверг или субботу — в эти дни церковь венчания не проводит.

Вопрос:

Есть ли какие-то приметы на удачу в Михайлов день?

Ответ:

Некоторые хозяйки на праздничный стол ставили пирог с монеткой внутри. Тот, кому монетка попадется, будет удачливым весь будущий год. А вот услышать колокольный звон в этот день — к проблемам и невезению.

Источник: kp.ru