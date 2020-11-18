18 ноября - День Ангела

06:40
18.11.2020
Фото: Pixnio
По церковному православному календарю 18 ноября отмечается 4 мужских именин.
18 ноября именины отмечают
Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Тимофей
от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Тихон
в переводе с греческого языка - «судьба», «случай» от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»
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От редакции
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