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Общество / Стиль жизни

18 ноября - День Ангела

06:40 18.11.2020 Фото: Pixnio
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По церковному православному календарю 18 ноября отмечается 4 мужских именин.

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Перечень именин поможет в выборе имени для мальчика, рожденного в этот день

18 ноября именины отмечают

Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»

Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»

Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Тихон в переводе с греческого языка - «судьба», «случай» от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»

день ангела именинники именины
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