Модель Белла Хадид показала упругую голую грудь

Модель порадовала фанатов новым снимком.
Известная модель Белла Хадид часто снимается в разных фотосессиях. В этот раз она предстала в новом образе.
В Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует сидя в нюдовых трусиках и красных лаковых ботфортах. На голову она надела красный парик с прямыми локонами. При этом грудь была полностью обнаженной. Модель попыталась ее прикрыть одной рукой, но ей это не совсем удалось.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Чем известна Белла Хадид:
Белла родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе
Белла сделала пластики носа и губ. Ее черты лица изменились, что позволило 16-летней красавице начать свой путь в фешен-бизнесе
Карьера началась в августе 2014 года, когда Белла заключила контракт с IMG Models
Затем были фотосессии и обложки многих известных глянцевых журналов, среди которых Bazaar и Fashion Book
Источник: unian.net