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Красота / Общество

Модель Белла Хадид показала упругую голую грудь

01:26 18.11.2020 Фото: instagram.com/p/CHlMZ_HhOzp
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В Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует сидя в нюдовых трусиках и красных лаковых ботфортах. Больше на ней нет ничего.

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Известная модель Белла Хадид часто снимается в разных фотосессиях

Модель порадовала фанатов новым снимком.

Известная модель Белла Хадид часто снимается в разных фотосессиях. В этот раз она предстала в новом образе.

В Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует сидя в нюдовых трусиках и красных лаковых ботфортах. На голову она надела красный парик с прямыми локонами. При этом грудь была полностью обнаженной. Модель попыталась ее прикрыть одной рукой, но ей это не совсем удалось.

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Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Чем известна Белла Хадид:

Белла родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе
Белла сделала пластики носа и губ. Ее черты лица изменились, что позволило 16-летней красавице начать свой путь в фешен-бизнесе
Карьера началась в августе 2014 года, когда Белла заключила контракт с IMG Models
Затем были фотосессии и обложки многих известных глянцевых журналов, среди которых Bazaar и Fashion Book

Источник: unian.net

грудь модель обнаженная грудь стройность фигура фото Белла Хадид Instagram IMG Models Bazaar Fashion Book
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