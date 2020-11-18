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Здоровье / Общество

Магнитные бури в ноябре 2020: Как пережить и облегчить свое состояние в ближайший сильный всплеск с 18 по 25 ноября

10:36 18.11.2020 Фото: lebedev.ru
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Заваривайте травяные чаи на основе: пустырника, боярышника, мяты, зверобоя и валерианы, они помогут смягчить действие геомагнитных колебаний и справиться с последствиями бурь.

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Прогноз магнитных бурь на 27 дней

Геомагнитные колебания в ноябре 2020 года активно тревожат метеозависимых людей. Прошлая магнитная буря не сдавала своих позиций на протяжении 10 дней, с 1-10 ноября. Магнитная буря 18-24 ноября не станет исключением, как показывает лаборатория астрономии солнца ФИАН, ожидается несколько мощных всплесков. В эту дату не только метеозависимые смогут почувствовать себя хуже, но даже здоровые люди могут ощутить: повышение или понижение давления, бессонницу, недомогание и даже одышку. Как правило, такие симптомы могут указывать на развивающиеся болезни сердца, нервной системы или даже артрита.

Для того, чтобы облегчить свое состояние 22-24 ноября следует придерживаться следующих советов:

  1. Употреблять больше чистой воды, более 2 литров в сутки.
  2. Сократить потребление жирной и тяжелой пищи.
  3. Минимизировать физические нагрузки.
  4. Постоянно проветривать помещение, в котором находитесь.
  5. Уделить время на отдых, найти хотя бы 10 минут через каждый рабочий час, чтобы дать организму не большой перерыв.
  6. Заваривать травяные чаи на основе: пустырника, боярышника, мяты, зверобоя и валерианы.
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