Магнитные бури в ноябре 2020: Как пережить и облегчить свое состояние в ближайший сильный всплеск с 18 по 25 ноября

Заваривайте травяные чаи на основе: пустырника, боярышника, мяты, зверобоя и валерианы, они помогут смягчить действие геомагнитных колебаний и справиться с последствиями бурь.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней

Геомагнитные колебания в ноябре 2020 года активно тревожат метеозависимых людей. Прошлая магнитная буря не сдавала своих позиций на протяжении 10 дней, с 1-10 ноября. Магнитная буря 18-24 ноября не станет исключением, как показывает лаборатория астрономии солнца ФИАН, ожидается несколько мощных всплесков. В эту дату не только метеозависимые смогут почувствовать себя хуже, но даже здоровые люди могут ощутить: повышение или понижение давления, бессонницу, недомогание и даже одышку. Как правило, такие симптомы могут указывать на развивающиеся болезни сердца, нервной системы или даже артрита.

Для того, чтобы облегчить свое состояние 22-24 ноября следует придерживаться следующих советов: