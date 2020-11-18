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Общество / Стиль жизни

5 мужских имен, которые заводят роман на стороне

00:26 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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Таким кавалерам сложно пропустить хоть одну юбку, ухлестывать за барышнями их любимое занятие, и никакое кольцо на пальце их не может остановить.

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Какие же мужские имена больше всего склонны к супружеской измене

Носитель какого мужского имени рано вступает в брак и не хочет хранить верность жене.

Если для некоторых мужчин существует одна большая светлая любовь, то для остальных заводить романы на стороне – привычное дело. Таким кавалерам сложно пропустить хоть одну юбку, ухлестывать за барышнями их любимое занятие, и никакое кольцо на пальце их не может остановить. Какие же мужские имена больше всего склонны к супружеской измене – читай в нашем материале.

Василий

Эти мужчины добродушны и веселы. Василии всегда придут на помощь девушке. Но такая услужливость может не сыграть ему на руку. Из-за такого настойчивого поведения он может перейти границы. Этот представитель сильного пола легко крутит романы на стороне, также грешит со связью с коллегой.

Николай
Парни с этим именем –сердцееды. Если посмотреть на них, то и не скажешь, что они сводят с ума женщин. Эти ловеласы – мастера тайных свиданий, как настоящие агенты, их тяжело рассекретить.

Денис
Мужчины с этим именем просто жить не могут без веселья и гулянок. Они легко ходят налево, несмотря на то, что всем сердцем он обожает свою благоверную. Денисы – артистичны и обаятельны, поэтому им очень легко соблазнить даму.

Даниил
Этими донжуанами движет азарт и жажда новых ощущений. Новая пассия – вызов себе и окружающему миру. Удивительный факт, но Даниилы крайне ревнивые мужчины.

Степан

По типажу характера, многим Степанам легко найти подход к дамам, это все благодаря их общительности. Любопытство не дает остановить тягу к прекрасному полу. Кстати, представителям этого имени свойство заводит рано семью. А вот хранить верность они не умеют.

Источник: ivona.bigmir.net

денис измена любовь мужские имена Николай
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