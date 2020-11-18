5 мужских имен, которые заводят роман на стороне

Носитель какого мужского имени рано вступает в брак и не хочет хранить верность жене.
Если для некоторых мужчин существует одна большая светлая любовь, то для остальных заводить романы на стороне – привычное дело. Таким кавалерам сложно пропустить хоть одну юбку, ухлестывать за барышнями их любимое занятие, и никакое кольцо на пальце их не может остановить. Какие же мужские имена больше всего склонны к супружеской измене – читай в нашем материале.
Василий
Николай
Парни с этим именем –сердцееды. Если посмотреть на них, то и не скажешь, что они сводят с ума женщин. Эти ловеласы – мастера тайных свиданий, как настоящие агенты, их тяжело рассекретить.
Денис
Мужчины с этим именем просто жить не могут без веселья и гулянок. Они легко ходят налево, несмотря на то, что всем сердцем он обожает свою благоверную. Денисы – артистичны и обаятельны, поэтому им очень легко соблазнить даму.
Даниил
Этими донжуанами движет азарт и жажда новых ощущений. Новая пассия – вызов себе и окружающему миру. Удивительный факт, но Даниилы крайне ревнивые мужчины.
Степан
Источник: ivona.bigmir.net