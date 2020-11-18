"Смартмед - с заботой о Вас, с заботой о самом ценном"
Наш медицинский центр предлагает пройти ультразвуковое исследование (врач Каурдаков Сергей Борисович), курс лечебных процедур карбокситерапии и рефлексотерапии (врач Лаврентьева Алёна Сергеевна), пройти приём у врача – кардиолога кандидата медицинских наук Кремер Людмилы Гарриевны, курс ударно-волновой терапии у врача-невролога Дмитриевой Анны Анатольевны, также в нашей клинике ведут приём, врач-ревматолог Шаманаева Ирина Николаевна и врач-косметолог Грибанова Ирина Александровна. В нашем медицинском центре делаются все виды лабораторной диагностики, в том числе выполняются анализы на антитела к COVID -19, осуществляется забор материала для ПЦР-исследования на COVID-19 на дому.
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Возможности ультразвуковой диагностики
УЗИ имеет ряд значительных преимуществ. Главное преимущество – это его небольшая стоимость, отсутствие неприятных ощущений во время проведения исследований и возможность поставить правильный диагноз.
Где и зачем применяется
Ультразвуковое исследование применяют для оценки состояния органов брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной и молочных желез, слюнных желез и лимфатических узлов различных локализаций, сердца, сосудов различных бассейнов, органов моче-половой сферы у мужчин и женщин. Так же УЗИ используется для навигации при проведении пункционной биопсии поверхностно расположенных структур (узловые образования в молочных и щитовидной железах, в мягких тканях различных локализаций), а так же для контроля внутрисуставных инъекций. С помощью ультразвуковой диагностики вы можете определить структуру и размеры нездорового органа выявить различного рода аномалии и деформации, особенности строения.
Ультразвуковое исследование применяют для оценки состояния органов брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной и молочных желез, слюнных желез и лимфатических узлов различных локализаций, сердца, сосудов различных бассейнов, органов моче-половой сферы у мужчин и женщин. Так же УЗИ используется для навигации при проведении пункционной биопсии поверхностно расположенных структур (узловые образования в молочных и щитовидной железах, в мягких тканях различных локализаций), а так же для контроля внутрисуставных инъекций. С помощью ультразвуковой диагностики вы можете определить структуру и размеры нездорового органа выявить различного рода аномалии и деформации, особенности строения.
Частыми и распространёнными заболеваниями в настоящее время являются заболевания костно-мышечной системы, такие как артрит, артроз, различного рода травмы, такие как разрывы связок, вывихи суставов, повреждения менисков, и т.д. При помощи ультразвука можно обнаружить возрастные и патологические изменения в сочленениях. Кроме этого, этот метод обследования способен показать травматические повреждения мягких тканей. УЗИ назначают при любых болезненных ощущениях, припухлости суставов, хрусте, щелчках, ограниченной подвижности.
В нашей клинике используются самые современные стандарты проведения ультразвуковых исследований.
Наши специалисты проведут квалифицированное обследование, что поможет в дальнейшем определить действенный метод терапии вашему лечащему врачу.
В нашей клинике используются самые современные стандарты проведения ультразвуковых исследований.
Наши специалисты проведут квалифицированное обследование, что поможет в дальнейшем определить действенный метод терапии вашему лечащему врачу.
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Новосибирская обл.,
г. Бердск,
ул. Островского, 53/1
г. Бердск,
ул. Островского, 53/1
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+7 (383-41) 6-28-16,
+7 (913) 948-42-37
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