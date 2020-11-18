18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Что положено семье при появлении в ней двойни: выплатят два маткапитала?

16:50 18.11.2020 Фото: https://pxhere.com/
0

Повышенная сумма МСК полагается также за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.

% name% title
В 2020 году в Программе материнского (семейного) капитала произошел ряд важных изменений

Семьям с 2020 года при появлении в них двойни положен материнский (семейный) капитал в повышенном размере.

По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области за 10 месяцев 2020 года в нашем регионе родилось более 260 двоен. Некоторые семьи с появлением в них в текущем году двойняшек приобрели не только право на сам материнский капитал, но и на его повышенный размер.

Напомним, что в 2020 году в Программе материнского (семейного) капитала произошел ряд важных изменений. Прежде всего, на данную меру господдержки теперь могут рассчитывать семьи уже с появлением (рождением или усыновлением) первенца. А размер материнского капитала устанавливается в зависимости от количества детей. Так на первого ребенка он составляет 466 617 рублей. При появлении в семье второго ребенка капитал увеличивается на 150 тысяч рублей и уже составляет в общей сумме 616 617 рублей.

Таким образом, если у семьи с появлением двойни в 2020 году впервые возникло право на материнский капитал, и было принято решение распорядиться средствами капитала в текущем году, то семья может рассчитывать на сумму в 616 617 рублей.

Данное правило распространяется как на рожденных, так и на усыновленных детей.

Повышенная сумма МСК полагается также за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал. Например, если первые два ребенка появились до введения Программы материнского капитала.

Также напоминаем, что семьям, в которых появились в текущем году дети, дающие право на материнский капитал, не нужно обращаться за получением сертификата на него. С 15 апреля специалисты ПФР оформляют сертификаты на МСК в проактивном режиме (без подачи соответствующего заявления). Сертификаты оформляются на основании сведений, поступивших в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Сертификат «выдается» в виде электронного документа, который удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же силу, как и бумажный бланк. Уведомление о принятом решении и сертификат в электронном виде направляются в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг.

выплаты на двойню
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас двойня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как COVID вызвает облысение, объяснение врача
17:20 18-11-2020
Как COVID вызвает облысение, объяснение врача
БердскЗапасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска
17:20 18-11-2020
Запасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска
Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи
17:17 18-11-2020
Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
17:15 18-11-2020
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Бердск"Он догнал меня, задернул платье и сфотографировал нижнее белье": О сексуальных домогательствах из первых уст женщин Новосибирска и Бердска
17:11 18-11-2020
День ракетных войск и артиллерии празднуют 19 ноября 2020 года в России: История памятного дня
17:10 18-11-2020
День ракетных войск и артиллерии празднуют 19 ноября 2020 года в России: История памятного дня
Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против
17:00 18-11-2020
Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против
Подают иск на сериал «Перевал Дятлова» родственники погибших «дятловцев»
16:57 18-11-2020
Подают иск на сериал «Перевал Дятлова» родственники погибших «дятловцев»
Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин
16:51 18-11-2020
Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
16:50 18-11-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru