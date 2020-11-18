Гарантии экс-президентам не будут распространяться на Горбачева

Законопроект устанавливает, что экс-президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности.

Законопроект устанавливает, что экс-президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности

Положения законопроекта о дополнительных гарантиях экс-президентам РФ не будут распространяться на последнего лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

"Хочу обратить внимание на наименование законопроекта - "О гарантиях президенту РФ, прекратившему свои полномочия". Соответственно, ответ - нет, не распространяется", - сказал Крашенинников.

В среду Госдума обсуждает в первом чтении законопроект, предусматривающий дополнительные гарантии для экс-президентов. Согласно документу, для лишения неприкосновенности бывшего главы государства нижняя палата должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Действующим законодательством установлено, что процедуру лишения неприкосновенности может инициировать председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму.

Законопроект устанавливает, что экс-президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента.

Источник: ТАСС