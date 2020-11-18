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Гарантии экс-президентам не будут распространяться на Горбачева

09:00 18.11.2020 Фото: ТАСС
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Законопроект устанавливает, что экс-президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности.

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Законопроект устанавливает, что экс-президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности

Положения законопроекта о дополнительных гарантиях экс-президентам РФ не будут распространяться на последнего лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

"Хочу обратить внимание на наименование законопроекта - "О гарантиях президенту РФ, прекратившему свои полномочия". Соответственно, ответ - нет, не распространяется", - сказал Крашенинников.

В среду Госдума обсуждает в первом чтении законопроект, предусматривающий дополнительные гарантии для экс-президентов. Согласно документу, для лишения неприкосновенности бывшего главы государства нижняя палата должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Действующим законодательством установлено, что процедуру лишения неприкосновенности может инициировать председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму.

Законопроект устанавливает, что экс-президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента.

Источник: ТАСС

законопроект ссср уголовная ответственность Михаил Горбачев
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От редакции

Нужно менять?

Гость, 18 ноября 2020 09:08
Этот горби даже чертям в аду не нужен.
Аноним, 18 ноября 2020 09:43
этого ко-ла вообще в германию надо депортировать он там у них национальный герой .

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