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С утра, на ночь или с десертом? Когда кофе бывает опасен

09:15 18.11.2020 Фото: pixabay
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После еды пить кофе можно как угодно и с чем угодно, даже с десертом, считает врач-эндокринолог.

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После еды пить кофе можно как угодно и с чем угодно, даже с десертом, считает врач-эндокринолог.
Страсть к утреннему кофе может быть проявлением нездорового пищевого поведения. Как лучше употреблять этот напиток, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
Многие люди любят начать свой день с чашки горячего кофе. Но пить его обязательно нужно после еды, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Когда вы пьете кофе натощак, гарантированно через какое-то время получаете обострение хронических заболеваний, предупредил он.
"Кофе натощак грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит. По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет. Когда люди пьют кофе натощак, у них, скорее всего, неправильное пищевое поведение, нет чувства здорового голода. Они утром не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться", – пояснил Алексей Калинчев.
После еды пить кофе можно как угодно и с чем угодно, даже с десертом, считает врач-эндокринолог.
"С чем сочетать кофе – с молоком, с заменителями молока, со сладким, с жирным – не принципиально, важно, что человек поел перед этим. От того, что вы выпили кофе с десертом, ожирение не разовьется. Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт – это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают", – сказал Алексей Калинчев.
Если человек здоров, можно пить кофе и утром, и вечером, в том числе и на ночь, уверен врач. Напиток не всегда тонизирует, иногда дает обратный эффект, отметил Алексей Калинчев.
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