С утра, на ночь или с десертом? Когда кофе бывает опасен

"С чем сочетать кофе – с молоком, с заменителями молока, со сладким, с жирным – не принципиально, важно, что человек поел перед этим. От того, что вы выпили кофе с десертом, ожирение не разовьется. Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт – это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают", – сказал Алексей Калинчев.