NBA: «Хьюстон» отправит Роберта Ковингтона в «Портленд»

«Портленд» договорился с «Хьюстоном» об обмене форварда Роберта Ковингтона.

Об этом в Twitter сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

За 29-летнего Ковингтона «Рокетс» получат форварда Тревора Аризу, 16-й выбор на текущем драфте и пик первого раунда будущего драфта.

To clarify: The Blazers are sending Houston the 16th pick in Wednesday's draft and another future first-round pick, per sources. Deal can't be finalized until after Wednesday's draft. https://t.co/hvBf6JppS5

