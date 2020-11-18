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NBA: «Хьюстон» отправит Роберта Ковингтона в «Портленд»

09:31 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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У Роберта осталось два года по нынешнему контракту. За это время форвард заработает около 25 миллионов долларов.

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В минувшем сезоне Ковингтон отыграл 70 матчей

«Портленд» договорился с «Хьюстоном» об обмене форварда Роберта Ковингтона.

Об этом в Twitter сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

За 29-летнего Ковингтона «Рокетс» получат форварда Тревора Аризу, 16-й выбор на текущем драфте и пик первого раунда будущего драфта.

У Роберта осталось два года по нынешнему контракту. За это время форвард заработает около 25 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Ковингтон отыграл 70 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 12,4 очка, 6,6 подбора, 1,3 передачи, 1,3 блока и 1,6 перехвата.

За 12 игр плей-офф его статистика составляет 11,2 очка, 5,0 подбора, 1,3 передачи, 1,1 блока и 2,5 перехвата.

баскетбол игрок
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