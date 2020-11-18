Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы?

ответ:

На зубах ребенка могут появиться как совсем маленькие белые точки, так и более крупные пятна белого цвета, напоминающие мел. Они могут располагаться как на передних или боковых поверхностях зубов, так и в пришеечной области и на верхушках коронок. Белое пятно может быть одним и присутствовать только на одном зубе, но встречаются также множественные белые пятнышки на нескольких зубах. У некоторых детей зубы покрываются белыми полосками (штрихами), которые постепенно увеличиваются и становятся пятнами. Так проявляется процесс деминерализации эмали зубов, при котором верхний слой эмали разрушается и становится менее прочным.



Основными причинами появления пятен белого цвета на зубах детей выступают:



- Поражение эмали кариесом. Заболевание начинается именно с возникновения белесых пятен на поверхности зубов. Это свидетельствует о начале разрушения эмали под влиянием бактерий, вызывающих кариес. Как правило, другие симптомы болезни в это время отсутствуют. И это представляет наибольшую опасность, поскольку стадия белых пятен у деток достаточно быстро переходит в следующую, когда эмаль поражается глубже и инфекция доходит до дентина.

- Развитие флюороза. Так называют хроническую болезнь, вызванную попаданием в организм избыточного количество фтора. Наиболее часто этот элемент попадает из воды, в котором он содержится в излишнем количестве (больше 1 мг в одном литре). Фтор является важным для зубов элементом, и при его нехватке зубы будут разрушаться, однако избыток фтора также опасен для зубов. Чрезмерная концентрация фтора в воде будет поражать клетки эмали, связывая в них соли кальция. Кроме того, перенасыщение организма фтором опасно и для щитовидной железы.



- Гипоплазия эмали. Болезнь вызывается нарушениями обменных процессов, в результате чего эмаль зубов формируется неправильно и остается хрупкой и тоненькой. Проблема зачастую проявляется в возрасте 1,5-4 лет, поражая молочные зубы. К недоразвитости эмали могут привести проблемы с вынашиванием (сильный токсикоз или инфекционное заболевание у мамы), рахит, острая инфекция, нарушение обмена белков, хроническая болезнь у ребенка, гиповитаминоз, нарушение работы ЦНС…



Помимо белых гладких пятен, при гипоплазии на поверхности зубов будут точечные углубления и участки, на которых эмаль отсутствует. Кроме того, при гипоплазии зубки бывают неровными, а их форма нарушается. Родителям, которые выявили на зубках малыша белые пятна, непременно следует обратиться к стоматологу. Оставлять такой симптом без лечения не следует, чтобы не допустить ухудшения состояния эмали, ведь это может привести к потере молочных зубов и проблемам с постоянным прикусом. В устранении белых пятен на поверхности зубов должны использоваться методы, воздействующие на причину появления белых пятен.