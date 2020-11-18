Пацко Анастасия Викторовна
детский стоматолог
вопрос:
Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы?
ответ:
Смотря о каком возрасте идёт речь. Если же речь о детях 0-5,то тут чистка ложится полностью на плечи родителей. Когда ребенок старшего возраста, ему нужно объяснить, зачем и почему так важно чистить зубы, ходить на осмотры к стоматологу. Доктор тоже проведет лекцию о необходимости данной процедуры.
вопрос:
Действительно ли существуют зубы, которые выходят сразу постоянными, без молочных предшественников?
ответ:
Да, всем известные шестые, седьмые и восьмые (« мудрости») зубы, если считать от первого центрального зуба в каждую сторону. Сразу постоянными, без молочных предшественников появляются: 6-ой зуб (в 5-6 лет), 7-ой (в 11-12 лет), а зуб мудрости после 16 лет. Зубы дополнительной группы, у которой нет молочных предшественников, закладываются немного позже – спустя 1 год с момента рождения (большие моляры). Это происходит из-за небольших размеров детской челюсти и нехваткой для них места.
вопрос:
Что делать, если у ребенка «слабая» эмаль и неровные зубы?
ответ:
Молочные зубы имеют слабую минерализацию твердых тканей, говоря простыми словами зубы хрупкие и уязвимые. Минерализация твердых тканей происходит после прорезывания в полости рта, за счёт ротовой жидкости, слюны, и других компонентов. Именно поэтому в детском возрасте посещение стоматолога очень важно, ведь проще предупредить причины кариеса, чем потом лечить его. По поводу неровности зубов хочется отметить, что существует такой доктор, который занимается прикусом и положением зубов - ортодонт, если вас что-то насторожило, всегда можно сходить на консультацию к врачу стоматологу.
вопрос:
Что означает, если у ребенка на постоянных зубах появляются белоснежные пятна и полоски, которых раньше не было?
ответ:
На зубах ребенка могут появиться как совсем маленькие белые точки, так и более крупные пятна белого цвета, напоминающие мел. Они могут располагаться как на передних или боковых поверхностях зубов, так и в пришеечной области и на верхушках коронок. Белое пятно может быть одним и присутствовать только на одном зубе, но встречаются также множественные белые пятнышки на нескольких зубах. У некоторых детей зубы покрываются белыми полосками (штрихами), которые постепенно увеличиваются и становятся пятнами. Так проявляется процесс деминерализации эмали зубов, при котором верхний слой эмали разрушается и становится менее прочным.
Основными причинами появления пятен белого цвета на зубах детей выступают:
- Поражение эмали кариесом. Заболевание начинается именно с возникновения белесых пятен на поверхности зубов. Это свидетельствует о начале разрушения эмали под влиянием бактерий, вызывающих кариес. Как правило, другие симптомы болезни в это время отсутствуют. И это представляет наибольшую опасность, поскольку стадия белых пятен у деток достаточно быстро переходит в следующую, когда эмаль поражается глубже и инфекция доходит до дентина.
- Развитие флюороза. Так называют хроническую болезнь, вызванную попаданием в организм избыточного количество фтора. Наиболее часто этот элемент попадает из воды, в котором он содержится в излишнем количестве (больше 1 мг в одном литре). Фтор является важным для зубов элементом, и при его нехватке зубы будут разрушаться, однако избыток фтора также опасен для зубов. Чрезмерная концентрация фтора в воде будет поражать клетки эмали, связывая в них соли кальция. Кроме того, перенасыщение организма фтором опасно и для щитовидной железы.
- Гипоплазия эмали. Болезнь вызывается нарушениями обменных процессов, в результате чего эмаль зубов формируется неправильно и остается хрупкой и тоненькой. Проблема зачастую проявляется в возрасте 1,5-4 лет, поражая молочные зубы. К недоразвитости эмали могут привести проблемы с вынашиванием (сильный токсикоз или инфекционное заболевание у мамы), рахит, острая инфекция, нарушение обмена белков, хроническая болезнь у ребенка, гиповитаминоз, нарушение работы ЦНС…
Помимо белых гладких пятен, при гипоплазии на поверхности зубов будут точечные углубления и участки, на которых эмаль отсутствует. Кроме того, при гипоплазии зубки бывают неровными, а их форма нарушается. Родителям, которые выявили на зубках малыша белые пятна, непременно следует обратиться к стоматологу. Оставлять такой симптом без лечения не следует, чтобы не допустить ухудшения состояния эмали, ведь это может привести к потере молочных зубов и проблемам с постоянным прикусом. В устранении белых пятен на поверхности зубов должны использоваться методы, воздействующие на причину появления белых пятен.
Основными причинами появления пятен белого цвета на зубах детей выступают:
- Поражение эмали кариесом. Заболевание начинается именно с возникновения белесых пятен на поверхности зубов. Это свидетельствует о начале разрушения эмали под влиянием бактерий, вызывающих кариес. Как правило, другие симптомы болезни в это время отсутствуют. И это представляет наибольшую опасность, поскольку стадия белых пятен у деток достаточно быстро переходит в следующую, когда эмаль поражается глубже и инфекция доходит до дентина.
- Развитие флюороза. Так называют хроническую болезнь, вызванную попаданием в организм избыточного количество фтора. Наиболее часто этот элемент попадает из воды, в котором он содержится в излишнем количестве (больше 1 мг в одном литре). Фтор является важным для зубов элементом, и при его нехватке зубы будут разрушаться, однако избыток фтора также опасен для зубов. Чрезмерная концентрация фтора в воде будет поражать клетки эмали, связывая в них соли кальция. Кроме того, перенасыщение организма фтором опасно и для щитовидной железы.
- Гипоплазия эмали. Болезнь вызывается нарушениями обменных процессов, в результате чего эмаль зубов формируется неправильно и остается хрупкой и тоненькой. Проблема зачастую проявляется в возрасте 1,5-4 лет, поражая молочные зубы. К недоразвитости эмали могут привести проблемы с вынашиванием (сильный токсикоз или инфекционное заболевание у мамы), рахит, острая инфекция, нарушение обмена белков, хроническая болезнь у ребенка, гиповитаминоз, нарушение работы ЦНС…
Помимо белых гладких пятен, при гипоплазии на поверхности зубов будут точечные углубления и участки, на которых эмаль отсутствует. Кроме того, при гипоплазии зубки бывают неровными, а их форма нарушается. Родителям, которые выявили на зубках малыша белые пятна, непременно следует обратиться к стоматологу. Оставлять такой симптом без лечения не следует, чтобы не допустить ухудшения состояния эмали, ведь это может привести к потере молочных зубов и проблемам с постоянным прикусом. В устранении белых пятен на поверхности зубов должны использоваться методы, воздействующие на причину появления белых пятен.
вопрос:
Почему нужно лечить детей у специального стоматолога – у детского стоматолога?
ответ:
Детский возраст имеет много особенностей, как в проявлении и течение патологических процессов челюстно-лицевой области, так и в методах лечения. От врача-стоматолога требуется знание возрастной анатомии и физиологии ребенка; умение разбираться в вопросах проявления патологии в различном возрасте; умение выбирать методы профилактики стоматологических заболеваний у детей и определять сроки консервативного или хирургического их лечения. Кроме того, профессионально подготовленный детский стоматолог учитывает особенности психологии своего маленького пациента, помня о том, что страх перед стоматологом, возникший в детстве, почти не поддаётся коррекции. Взрослые подходы, основанные на объяснении пациенту необходимости той или иной стоматологической операции, плохо работают с детьми. Ребенку сложно понять, почему нужно лечить кариес и почему его нужно лечить именно сейчас. Однако игровая форма лечения, ласковое уговаривание и успокаивание малыша оказывают сильное действие – дети гораздо спокойнее поддаются лечению, когда убеждены, что им не сделают больно. Ну и не все стоматологи владеют методами и имеют навыки работы с молочными зубами и детьми в целом. Поэтому детский стоматолог имеет отдельную специальность — «стоматология детская». Все манипуляции в ней должны осуществляться под анестезией. Ничего без анестезии делать нельзя — даже лечить банальный кариес.
Здоровая психика ребёнка – одна из основных задач детской стоматологии. Анестезия должна делаться так, чтобы ребенок не видел ее и не чувствовал — ловкость рук и никакого мошенничества. Хорошие доктора умеют это делать.
В детском возрасте патологические процессы развиваются гораздо быстрее. Например, молочные зубы гораздо легче и быстрее поражаются кариесом, чем постоянные. Кариес у ребенка может буквально за несколько месяцев разрастись от простого темного пятнышка до полного разрушения.
Требования к пломбированию молочных зубов даже выше, чем к пломбированию зубов постоянных, т.к. его строение принципиально отличается от постоянного.
При лечении временных (молочных) зубов необходимо учитывать расположение зачатков постоянных зубов, чего нет во взрослой стоматологии.
Здоровая психика ребёнка – одна из основных задач детской стоматологии. Анестезия должна делаться так, чтобы ребенок не видел ее и не чувствовал — ловкость рук и никакого мошенничества. Хорошие доктора умеют это делать.
В детском возрасте патологические процессы развиваются гораздо быстрее. Например, молочные зубы гораздо легче и быстрее поражаются кариесом, чем постоянные. Кариес у ребенка может буквально за несколько месяцев разрастись от простого темного пятнышка до полного разрушения.
Требования к пломбированию молочных зубов даже выше, чем к пломбированию зубов постоянных, т.к. его строение принципиально отличается от постоянного.
При лечении временных (молочных) зубов необходимо учитывать расположение зачатков постоянных зубов, чего нет во взрослой стоматологии.
вопрос:
Нормально ли, что в 5 – 7 лет у ребенка появляются щели между молочными зубами, которые ранее стояли плотно?
ответ:
Да, это абсолютно нормально. Появление промежутков между молочными зубами говорит о том, что происходит активный рост челюсти, некоторые зубы готовятся к физиологической смене. Наоборот, если промежутков нет, нужно показать ребенку врачу стоматологу-ортодонту.
вопрос:
Ультразвуковая чистка необходима для детей, и самое главное - безопасна?
ответ:
Снятие зубных отложений специальным аппаратом – наиболее предпочтительный в современной стоматологии метод, при помощи которого можно эффективно избавиться от твердого налета и зубного камня, а также от коричневых и черных пятен от кофе и чая. По сравнению с механической чисткой, он более безопасен и помогает добиться лучшего результата. Метод заключается в том, что под влиянием ультразвуковых волн с колебательным движением зубной камень быстро отделяется от эмали, не царапая ее. Удаление зубного камня ультразвуком не следует проводить детям, у которых молочные зубы еще не сменились на коренные, так как тонкую эмаль легко повредить. Между полной сменой зубного ряда на постоянный и процедурой должно пройти не менее двух лет – это оптимальный срок для посещения стоматолога.
вопрос:
Ребенку 1,3 года, у него всего 3 зуба. Остальные просматриваются в деснах уже пару месяцев, но не вырастают. Нужно что-то предпринимать?
ответ:
Полный комплект молочных зубов у ребенка должен быть к 2,5 - 3 годам (20 зубов). Если зубы прорезаются несколько позже общепринятых норм, в это нет ничего страшного, это тоже разновидность нормы, если речь идёт о соматически здоровом ребенке, без аномалий развития.
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На правах рекламы. Фото предоставлено стоматологическим центром «Смарт-Дент».
Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020г.
Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020г.