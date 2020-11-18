Махинация с "чёрной пятницей": Раскрыта новая схема аферистов

-Важно помнить, что сообщать одноразовый код нельзя никому. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным, а соединение безопасным (перед адресом есть зелёный замочек), - предупредил эксперт.

Мошенники придумали новый способ обмана в преддверии "черной пятницы"

Мошенники пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ритейлеров к "черной пятнице".

Неизвестный позвонил корреспонденту РИА Новости под видом сотрудника одного из крупнейших банков с информацией о выгодном кредитном предложении к "черной пятнице", которая в этом году пройдет 27 ноября. Во время звонка мошенник пытался выудить у журналиста данные его банковских карт.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова подтвердила, что злоумышленники предлагают различные банковские продукты с большими скидками к так называемой "черной пятнице".



"Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие "вкусные" скидки", - рассказала она.Если предложение злоумышленников звучит правдоподобно, то лучше перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли сейчас такая акция, посоветовал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Важно помнить, что сообщать одноразовый код нельзя никому. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным, а соединение безопасным (перед адресом есть зелёный замочек)", - предупредил эксперт.

В Росбанке сообщили, что им известно о подобных методах, "они носят сезонный характер". В Московском кредитном банке указали, что это очередной пример изобретательности социальных инженеров, использующих любой мало-мальски интересный информационный повод. При этом в Сбербанке, Промсвязьбанке (ПСБ), банках "Ренессанс Кредит" и "Зенит" не фиксировали попыток обмана клиентов под предлогом спецпредложений к "черной пятнице".

В ВТБ, в свою очередь, предупредили о мошенниках, орудующих под видом крупных торговых сетей. "Гражданам поступали телефонные звонки или смс от злоумышленников с описанием скидок на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. Клиентов просили перейти по ссылке и сделать предзаказ для получения дополнительного дисконта. После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов мошенники исчезали", - рассказали в банке.

Источник: РИА Новости