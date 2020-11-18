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«Режиссер, как и ребенок, не говорит миру «нет». Каким был Роман Виктюк

10:45 18.11.2020 Фото: instagram.com/teatrviktuka
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Режиссер считал, что главное в режиссерском ремесле — способность видеть сердцем и любить и быть открытым миру.

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Роман Виктюк считал, что главное в режиссерском ремесле — способность видеть сердцем и любить и быть открытым миру

Российский и украинский театральный режиссер, актер и сценарист Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. В конце октября его госпитализировали с COVID-19. Более чем за полстолетия творческой деятельности Виктюк поставил более 200 спектаклей. Каким был его путь от детства во Львове до собственного театра в Москве и мирового признания — в материале РБК.
Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Его родители были учителями. Еще в школе мальчик проявлял интерес к театру и вместе с одноклассниками ставил спектакли. Себя в детстве режиссер описывал как подвижного ребенка, который все время «что-то изображал, куда-то бегал».

После школы он поступил на актерский факультет ГИТИСа. «Мама тайно, по моей просьбе, купила билет в Москву. Вот тут были слезы, потому что она не могла себе все представить, то, что я уеду так далеко. У меня было четыре чемодана, собирали перины, подушки, одеяла. < ...> чтобы у меня было все: сковородки, ну все, что нужно было, когда человек вообще уезжает непонятно куда и навсегда», — рассказывал режиссер.

Сразу после института, хотя его и звали работать в московские театры, он вернулся во Львов, где играл в ТЮЗе и ставил там спектакли. Позже он работал и в Киеве, и в Русском драматическом театре в Вильнюсе. В столице Литвы он поставил «Утиную охоту» и «Прошлым летом в Чулимске» по пьесам Вампилова, «Валентина и Валентину» по пьесе Рощина. Только в середине 1970-х режиссер обосновался в Москве.

В Москве Виктюка пригласили работать в Театр им. Моссовета и во МХАТ. Самый известный его спектакль, «Служанки» по пьесе Жене, был показан в 1988 году на сцене «Сатирикона». Необычным ходом, который выбрал режиссер, стало исполнение всех женских ролей мужчинами. Хореографы Валентин Гнеушев и Алла Сигалова разработали для постановки специальную пластику, а художник Алла Коженкова создала неординарные костюмы.
В интервью Би-би-си он поделился своими взглядами на отношения режиссера и власти: «Художник может существовать вне государства. Это путь непростой. Это путь человека, который взвешивает на себя жертвенное начало. Я служил во время тоталитарной системы, я пережил всех главных вождей тоталитаризма. Но я могу с радостью сегодня сказать, что я не поставил ни одного из 156 спектаклей, который бы обслуживал систему».

Роман Виктюк считал, что главное в режиссерском ремесле — способность видеть сердцем и любить и быть открытым миру. «Режиссер, как и ребенок, который рождается на свет, не говорит никогда миру «нет», говорит только «да», — говорил маэстро.
В 1990 году открылся драматический Театр Романа Виктюка. Среди известных постановок театра — «Саломея» (1998 год) по одноименной драме Оскара Уайльда, «Лолита» по роману Владимира Набокова.
Виктюк также работал на телевидении: на телеканале ТВЦ был ведущим программы «Поэтический театр Романа Виктюка» (2001–2006) и ток-шоу «Человек из ящика» (2005). В 2003 году стал заслуженным деятелем искусств России. А в 2006 году был награжден званием народного артиста Украины, спустя три года получил звание народного в России.
28 октября 2020 года в СМИ появились сообщения, что Виктюк попал в одну из столичных больниц, где он восстанавливался после коронавируса. 17 ноября стало известно, что режиссер скончался. Ему было 84 года.

Источник: РБК

режиссер скончался театр Роман Виктюк
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