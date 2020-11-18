Выписали из больницы после резкого скачка давления Аскольда Запашного

Аскольда Запашного выписали из больницы после резкого скачка давления

Вот и закончилась небольшая история с экстренной госпитализацией художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного. И закончилась она, надо отметить, благополучно.

Как сообщили журналистам в Первой градской больнице Москвы, куда был доставлен артист минувшим вечером, Запашного уже в медучреждении нет, он был выписан.

Напомним, после появления сообщений госпитализации, все стали гадать, что же стало причиной плохого самочувствия звезды. Самое очевидное по нынешним временам – это заражение коронавирусом.

Но в пресс-службе Московского цирка эту версию категорически опровергли. Оказалось, что знаменитого российского дрессировщика резко и сильно упало давление. Именно поэтому звезде и понадобилась помощь врачей.

В больнице Запашный провел ночь, больше на самочувствие не жаловался, был постоянно на связи с сотрудниками Большого Московского цирка. И планировал покинуть больницу в ближайшее время.

Источник: radiokp.ru