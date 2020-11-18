Спасли тонущего рыбака из ледяной реки Раздельной водители и охранник санатория "Сибиряк" в Бердске. Полную операцию по спасению смотрите на видео

Утопающий провел в холодной воде около 20 минут. Замерз до такой степени, что не было сил забросить ногу на лед. Спасителя отдали ему свои варежки и несли до сторожки на руках. Имена героев.

Инцидент произошел на реке Раздельная

Тонущего рыбака из реки Раздельной спасли водители и охранник из санатория "Сибиряк". Инцидент попал на видео вчера, 17 ноября.

Как утверждают свидетели, в реке он провел около 20 минут. Замерз до такой степени, что не мог пошевелить руками. О случившемся "Курьер. Среда. Бердск" рассказал один из спасателей Максим Цветков. Мужчине 40 лет. Как только он узнал о произошедшем паники не было. Отец Максима тоже рыбак. Мужчина знал, как действовать в подобных ситуациях, поэтому они вместе с коллегой притащили веревку и действовали оперативно.

Имена героев: Максим Цветков, Андрей Шелгунов, Владимир Мохначев, Павел Фокин - все работают в санатории "Сибиряк". Павел Фокин вызывал скорую помощь, Андрей и Максим - тянули рыбака из воды.

- Узнал про рыбака сначала не я, а охранник. Ему сообщили другие рыбаки. Тонувшему рыбаку на вид было около 65 лет. В отцы мне годится. Он был немножко пьян, немножко обморожен. У него даже не было сил забросить ногу на лед. До тепла мы тащили его на руках, отдали ему свои варежки, так как он не мог пошевелить даже руками. Думаю, что в реке он пробыл минут 20 точно. В то время, когда охранник сообщил о тонущем человеке, мы с коллегой поехали на квадроцикле за веревкой. Мы работаем возле речки знаем, что такое может произойти. Когда вернулись увидели рыбака на льду, его пытались тащить веткой. Потом мы бросили веревку, встали в цепочку и общими усилиями его вытащили. Тащили сначала вдвоем, ближе к берегу нас стало трое,- сообщил Максим Анатольевич "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 18 ноября.

Мужчины передали рыбака медикам скорой помощи. Сегодня он находится в стационаре ЦГБ Бердска. О его состоянии пока неизвестно.

Максим Цветков также переживает за своего отца. Он тоже рыбак. Боится, что подобный случай может произойти и с ним.

- У меня есть понимание того, что он взрослый человек. Это его выбор. Я никак не смогу отговорить отца от этого похода, - ответил Максим Цветков.

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