18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Смогут получить декретные и больничные на почте жители Новосибирской области. Объясняем, как это сделать

11:15 18.11.2020 Фото: АО «Почта России»
1

Деньги перечислят в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов.

% name% title
Жители Новосибирской области могут получить выплаты по временной нетрудоспособности по почте

Жители Новосибирской области могут получать страховое обеспечение, выплачиваемое Фондом социального страхования РФ работающим гражданам, в ближайшем отделении Почты России.
Для этого вместе с листком нетрудоспособности при заполнении заявления работодателю на получение выплат необходимо указать «Почтовым переводом» и свой почтовый адрес. При поступлении денежных средств в почтовое отделение получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик. Получить перевод можно лично по предъявлению паспорта или с помощью законного представителя по доверенности, заверенной в установленном законом порядке. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается.

«С начала текущего года возможностью получать выплаты от Фонда социального страхования (декретные, больничные, т.д.) воспользовались более 15,5 тысяч жителей нашего региона. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя», – рассказала заместитель директора Макрорегиона Сибирь Александра Небелюк.

Согласно действующей системе социального страхования, к прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
Найти адрес и оперативно уточнить график работы почтового отделения можно на сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Источник: АО «Почта России»

временная нетрудоспособность выплаты АО «Почта России»
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удобно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Готовят QR-коды для посещения кафе и ресторанов власти Новосибирска
11:45 18-11-2020
Готовят QR-коды для посещения кафе и ресторанов власти Новосибирска
Создать резервы коек для пациентов с COVID-19 в регионах, поручил Мишустин
11:37 18-11-2020
Создать резервы коек для пациентов с COVID-19 в регионах, поручил Мишустин
Мертвых маленьких детей обнаружил вернувшийся с работы отец. Дома была только мать
11:30 18-11-2020
Мертвых маленьких детей обнаружил вернувшийся с работы отец. Дома была только мать
Отнимать права у нарушителей-рецидивистов? Не все «за» в Новосибирской области
11:30 18-11-2020
Отнимать права у нарушителей-рецидивистов? Не все «за» в Новосибирской области
Бердск"Я убью тебя, мразь": Над зверски напавшим на 4-летнюю Машеньку и ее маму начнет суд 27 ноября Павел Яковинов в Бердске
11:24 18-11-2020
Стриптизер Тарзан показал все свои прелести. Женщины в экстазе
11:20 18-11-2020
Стриптизер Тарзан показал все свои прелести. Женщины в экстазе
Смогут получить декретные и больничные на почте жители Новосибирской области. Объясняем, как это сделать
11:15 18-11-2020
Смогут получить декретные и больничные на почте жители Новосибирской области. Объясняем, как это сделать
21 ноября - Михайлов день: Главные запреты православного праздника Михаила Архангела
11:13 18-11-2020
21 ноября - Михайлов день: Главные запреты православного праздника Михаила Архангела
Искали замерзающую 4-летнюю Милу в машине с отцом без сознания 6 часов в Новосибирске. Он был под наркотиками?
11:09 18-11-2020
Искали замерзающую 4-летнюю Милу в машине с отцом без сознания 6 часов в Новосибирске. Он был под наркотиками?
БердскСпасли тонущего рыбака из ледяной реки Раздельной водители и охранник санатория "Сибиряк" в Бердске. Полную операцию по спасению смотрите на видео 1
11:04 18-11-2020
Спасли тонущего рыбака из ледяной реки Раздельной водители и охранник санатория