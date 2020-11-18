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Нанесла ракетный удар по сирийским военным армия Израиля. Есть жертвы

10:37 18.11.2020 Фото: pixabay
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Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.

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Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии
Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения "Аль-кудс", об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Twitter.
Ранее сирийское агентство САНА сообщило о том, что ПВО Арабской республики отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся, со стороны Голанских высот. В результате удара трое военнослужащих погибли и один пострадал, имеется материальный ущерб. Несколько ракет, по данным САНА, удалось сбить.
Как следует из заявления ЦАХАЛ, израильская армия нанесла удары в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.
Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
бои пво удар
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