Нанесла ракетный удар по сирийским военным армия Израиля. Есть жертвы

Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.

Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения "Аль-кудс", об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Twitter

Ранее сирийское агентство САНА сообщило о том, что ПВО Арабской республики отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся, со стороны Голанских высот. В результате удара трое военнослужащих погибли и один пострадал, имеется материальный ущерб. Несколько ракет, по данным САНА, удалось сбить.

Как следует из заявления ЦАХАЛ, израильская армия нанесла удары в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.

Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.