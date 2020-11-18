Дата и место прощания с умершем от инфаркта экс-кандидатом в мэры Сергеем Елисеевым из Бердска стали известны

Сергей Елисеев скончался 16 ноября 2020

О месте и дате прощания с умершем от инфаркта Валентином Елисеевым стало известно "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 18 ноября. Поминки Сергея Валентиновича состоятся в Новосибирске в 3 зале судмедэкспертизы по ул. Немировича-Данченко, 19.11.2020 года с 11 до 12 часов дня. Трагическую новость о смерти известного в Бердске человека сообщила активистка Наталья Слесарева 17 ноября:

- 16 ноября в 20 часов вечера от инсульта умер наш соратник Сергей Валентинович Елисеев. Он был с нами в борьбе за справедливость, за народ. Многое сделал для народа. Как жалко терять таких бесстрашных, грамотных, людей. Вечная ему память, земля ему пухом.

Биография

Сергей Елисеев родился 1 марта 1954 года в Новосибирске. Здесь окончил десятилетку. После школы получил сразу две профессии — водителя и токаря-карусельщика. В 1975 году Елисеева призвали в армию. На полуострове Таймыр вместе с «однополчанами» строил аэродром. Служил в автороте.

Вернувшись на гражданку, поступил в автомобильный техникум и успешно окончил его. Стал работать механиком. Дорос до начальника транспортного цеха. Заочно поступил в институт народного хозяйства. В 1986 году получил профессию экономиста. И в этом же году переехал в Бердск.

Каждое лето Сергей Валентинович приезжал в Бердск отдыхать на базу отдыха «Солнечная». В этот город он, говорит, просто влюбился и поэтому решил здесь обосноваться. Нашел работу на бердском винзаводе. Стал главным механиком. И здесь проявил "свои неординарные способности".

Много лет винзавод не мог сдать долгострой — многоквартирный жилой дом. Не было средств. Елисеев обратился к директору с предложением дать ему квартиру в этом доме. Взамен он сделает так, что дом будет сдан за три месяца. Без вложения средств. Директор удивился, но согласился. Тогда главный механик предложил распределить все квартиры по нуждающимся в жилье. Через три месяца новоселы въехали в новенькие квартиры. Которые и достраивали своими силами.

В 1987 году Елисеев подался на заработки на Север. Три года работал вахтовым методом.

Последующие два года трудился водителем, начальником ремонтных мастерских, снабженцем. В командировках побывал в разных городах России. В это же время занялся общественной деятельностью. Стал первым, как он считает, атаманом Бердска.

В 1992 году открыл частное охранное предприятие «Беркут» на базе казачества. ЧОП, состоящее из 120 сотрудников, охраняло крупные предприятия Новосибирска. Казаки в короткие сроки установили на территории охраняемых объектов порядок и дисциплину. За три месяца на Новосибирском мясокомбинате полностью ликвидировали воровство продукции.

Елисеев уверен, что если бы не прикрылся его бизнес в связи с вышедшим указом — казаков к оружию не допускать, то теперь бы он стал миллиардером.

В 1993 году Сергей Валентинович вновь стал наемным работником.

После окончания курсов в институте независимой оценки аудита Елисеева пригласили на должность замдиректора фирмы, занимающейся автоэкспертизами. И очень скоро открыл собственный бизнес, который вел до 2011 года.

Свою трудовую деятельность завершил в прошлом году. Теперь занимается общественной работой. Живет на «земле» и занимается разведением кроликов. Думает увеличивать хозяйство — купить кур и дойную козу. Считает, что любые потрясения легче пережить в частном доме, ведя подсобное хозяйство.

Недавно Сергей Елисеев наводил порядок в своих бумагах и решил подсчитать, сколько профессий он получил за свою жизнь. Оказалось 57. Перечислять их все не имеет смысла. Много рабочих специальностей, таких как газоэлектросварщик, стропальщик. 16 лет назад в копилку «корочек» добавился диплом о юридическом образовании. В 2015 году он стал одним из кандидатов на пост мэра Бердска.