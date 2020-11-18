Отнимать права у нарушителей-рецидивистов? Не все «за» в Новосибирской области

Глава МВД Владимир Колокольцев во время речи на Совете Федерации заявил о необходимости увеличения размера штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения.

Глава МВД Владимир Колокольцев во время речи на Совете Федерации заявил о необходимости увеличения размера штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения.

Лишать прав за повторные нарушения ПДД хочет 53% новосибирцев

Существуют водители, которые регулярно нарушают правила дорожного движения: копят штрафы десятками, а порой и сотнями. На дорогах они часто создают аварийные ситуации. Один из способов воздействия на таких автовладельцев в мировой практике – это балльная система штрафов. Автомобильный сайт Дром спросил автолюбителей России поддерживают ли они идею «часто нарушаешь – лишаешься прав».

Больше половины жителей Новосибирской области одобряют балльную систему. Вариант ответа «Однозначно да» выбрали 30% респондентов, а «Скорее да» – 23%. Таким образом, позитивно оценили инициативу 53% новосибирцев. За ответ «Однозначно нет» отдали голоса 30% автомобилистов, «Скорее нет» набрал 17% голосов.

По результатам всероссийского опроса мнения разделились схоже. Положительно оценили идею 52% россиян: «Однозначно да» – 29%, «Скорее да» – 23%. А отрицательно относятся к балльной системе – 48% («Однозначно нет» – 31%, «Скорее нет» – 17%).

Сильнее других усмирить нахалов на дорогах хотят участники опроса из Санкт-Петербурга – 43%. В Московской области, наоборот, меньше других хотят ужесточения наказаний для водителей. Против «балльной системы» проголосовал 41,5% респондентов. С ними солидарны жители Кавказа. Среди федеральных округов именно в Северо-Кавказском больше всего проголосовали за вариант «Однозначно нет» – 38,6%.

Некоторые автолюбители считают лишение прав недостаточно жесткой мерой: «Пока у злостных нарушителей (пьяниц, например) не начнут отбирать машины, ничего не изменится. Полицейских почти нет на дорогах – люди могут годами без прав ездить спокойно», – поделился один из участников опроса.

Всероссийский опрос проводился с 20 по 26 октября 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 11 530 человек.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев во время речи на Совете Федерации заявил о необходимости увеличения размера штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения.

Источник: портал Дром.ру