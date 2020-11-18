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Столпотворение в очереди к врачу за больничным листом попало на фото в поликлинике Бердска

10:55 18.11.2020 Фото: предоставлено читателем "Курьер. Среда. Бердск"
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За стенкой не меньше человек, пишет бердчанин, приславший фото в редакцию.

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Очередь к доктору попало на фото
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Брезентовую палатку поставили у инфекционного отделения для пациентов с подозрением на COVID-19 в больнице поселка ЧистоозерногоСтолпотворение в очереди к врачу за больничным листом попало на фото в поликлинике БердскаЕщё 535 новостей

Попала на фото очередь в поликлинике Бердска 17 ноября. читатель "Курьер. Среда. Бердск" Иван Владимирович поделился фото с редакцией:

- Бердская поликлиника на Островского, 53. Очередь закрыть больничный лист. За стенкой не меньше человек, - пишет Иван.

"Курьер. Среда. Бердск" обращался к жителям города с просьбой показать реальное состояние очередей в больницах России и Бердска, а также как обстоят дела в ковидных госпиталях страны.

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