Столпотворение в очереди к врачу за больничным листом попало на фото в поликлинике Бердска

Попала на фото очередь в поликлинике Бердска 17 ноября. читатель "Курьер. Среда. Бердск" Иван Владимирович поделился фото с редакцией:
- Бердская поликлиника на Островского, 53. Очередь закрыть больничный лист. За стенкой не меньше человек, - пишет Иван.
"Курьер. Среда. Бердск" обращался к жителям города с просьбой показать реальное состояние очередей в больницах России и Бердска, а также как обстоят дела в ковидных госпиталях страны.
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