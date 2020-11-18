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Готовят QR-коды для посещения кафе и ресторанов власти Новосибирска

11:45 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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Бизнесмены добавили, что сами готовы найти IT-компании для разработки технического решения.

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Новосибирские власти рассматривают внедрение электронного учета посетителей общепита

Как сообщил источник ТАСС, вопрос будет обсуждаться с представителями бизнес-сообщества.
Власти Новосибирской области, где ранее бизнесмены написали письмо на имя губернатора Андрея Травникова о сложном положении ресторанной сферы, рассматривают возможность внедрения системы для электронного учета посетителей кафе и ресторанов, похожую на систему QR-кодов, которая была опробована в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в органах власти региона в понедельник.

Ранее ряд новосибирских СМИ опубликовал письмо предпринимателей из сферы общепита к губернатору региона Андрею Травникову, где они жалуются на значительное снижение объемов выручки, а также предлагают внедрить в заведениях систему входа посетителей по QR-кодам. Бизнесмены добавили, что сами готовы найти IT-компании для разработки технического решения.

"Идея похожа на QR-коды, но нам хотелось бы еще раз технические вопросы проговорить, чтобы мы понимали, что определенная информация [о посетителях] не будет разглашением персональных данных", - сказал собеседник агентства, добавив, что вопрос будет обсуждаться с представителями бизнес-сообщества.

Он пояснил, что программное обеспечение будет разработано при содействии Министерства цифрового развития региона. Технические подробности системы электронного учета пока находятся в стадии проработки, однако, по словам IT-специалистов, программа может быть разработана в сжатые сроки. Как сообщил собеседник агентства, внедрение учета посетителей обусловлено напряженной ситуацией в бизнес-сообществе в связи с пандемией коронавируса. "Достигнута определенная точка кипения", - пояснил он.

Система чекинов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября, с 5 ноября она была распространена в зданиях правительства столицы, а с 12-го - во всех городских префектурах и управах. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.

С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Источник: ТАСС

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