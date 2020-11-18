Мертвых маленьких детей обнаружил вернувшийся с работы отец. Дома была только мать

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти двух малолетних на северо-востоке столицы

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

По версии следствия, вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в городе Москве, обнаружены тела двух малолетних 2015 и 2017 годов рождения.

На причастность к совершению преступления проверяется мать малолетних, с которой в настоящее время работают следователи.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи. С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

Источник: moscow.sledcom.ru