Кто потеряет работу с 1 января 2021 года согласно новому указу

Подход вызван необходимостью подогнать уровень зарплаты под единый стандарт. Кабмин может регулировать разницу в окладах, которые касаются начальства и нижестоящих сотрудников.

Количество работников в органах и ведомствах Российской Федерации будет пересмотрено

Вопрос об уменьшении количества кадров в государственном аппарате России поднимался неоднократно, но кто именно попадет под сокращение с 1 января 2021 года, до сих пор понятно не всем рядовым гражданам. Заявление по этому поводу было сделано в рамках совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами. Информацию обнародовала правительственная пресс-служба.

Кто попадет под анонсированное сокращение штата

Во время проведенного совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин сообщил о том, что количество работников в органах и ведомствах Российской Федерации будет пересмотрено. Оптимизацией займутся по всем фронтам, чтобы охватить полную структуру федеральных министерств и соответствующих ведомств. На фоне правительственного решения штатная численность работников будет подвергаться значительным изменениям.

Решение о сокращении уже было официально одобрено Михаилом Мишустиным. Анонсированы были и показатели, как много людей потеряют рабочее место в связи с готовящимися изменениями. Для каждого направления выдвинут свой процент:

штат федеральных органов должен потерять 5%;

аппараты территориальных органов недосчитаются 10%.

Объясняя алгоритм работы, Михаил Мишустин делал упор на сокращении за счет вакантных позиций. Такой подход позволит провести оптимизацию относительно оперативно и без значительных потерь для работоспособности определенного ведомства. Для примера была приведена статистика центрального аппарата, где речь идет о 20% вакансий. В территориальных органах показатель несколько меньше – всего лишь 18%.

Причина для нововведений с 1 января 2021 года

Михаил Мишустин подчеркнул тот факт, что оптимизация проводится с благими намерениями. Вместо того чтобы штат был раздутым, его стараются укомплектовать максимально рационально. В состав должны входить специалисты, которые имеют достаточный уровень компетенции для выполнения возложенных на них обязанностей. Изменения помогут в создании четко очерченной сферы ответственности для каждого ведомства, относящегося к структуре исполнительной власти.

С финансовыми ресурсами, которые существовали до начала запланированной оптимизации, все будет по-прежнему.

Со сроками осуществления программы постоянно возникала путаница, так как власти все время откладывали ее начало по ряду причин. После того как стало понятно, что затягивать с реализацией поставленной цели нельзя, чиновники все же определились с временным интервалом. Система заработает с начала года, а для ее реализации отведено всего 3 месяца. До апреля специалисты на местах должны успеть вложиться в выдвинутые нормативы.

Как увеличат зарплаты бюджетникам, и кто попадет под повышение

Согласно новому решению властей, теперь все зарплаты работников из бюджетной сферы будут считать по новому принципу. Вместо того чтобы местные власти самостоятельно устанавливали размер выплат для служащих государственных и муниципальных учреждений, этим вопросом будет заниматься правительство.

Подход вызван необходимостью подогнать уровень зарплаты под единый стандарт. Кабмин может регулировать разницу в окладах, которые касаются начальства и нижестоящих сотрудников. В их компетенцию попадают надбавки, различные стимулирующие выплаты и присвоенные компенсации.

В Министерстве труда полагают, что новый закон позволит повысить градус прозрачности используемых на практике систем для оплаты труда. Дополнительно это повлияет на прирост зарплат, что выгодно скажется на общем уровне благосостояния российских граждан. В условиях коронакризиса перспектива выглядит особенно актуальной.

Источник: 1rre.ru