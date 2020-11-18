Уволил главу агентства по кибербезопасности США Трамп

Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США Кристофера Кребса

По словам президента США, последнее заявление Кребса о безопасности выборов было очень неточным, на них было много нарушений и мошенничества.

Действующий президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что уволил главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса.

"Последнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было очень неточным, на них было много нарушений и мошенничества, в том числе, голосование "мертвых душ", наблюдатели не были допущены на участки, "сбои" в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое. Следовательно, с этого момента Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп отметил, что иностранные государства не имели возможности вмешиваться в прошедшие выборы, что было единственным аспектом их безопасности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Кребс ожидает увольнения. Агентство утверждало, что ранее в Белом доме были недовольны содержанием сайта, который CISA запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации, связанной с избирательным процессом. В частности, на этом портале говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах являются ложными. Белый дом якобы требовал удалить или изменить эти данные на сайте, однако сотрудники CISA отказались это сделать.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Демократ Джозеф Байден объявил о своей победе. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Источник: twitter.com/realdonaldtrump