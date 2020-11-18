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Есть ли преимущества в индексации пенсий работающих пенсионеров

14:54 18.11.2020 Фото: pxhere
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О возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 в Кабмине обещали «подумать», но ничего утешительного чиновники так и не придумали: в Минфине заявили, что все разговоры о существующей несправедливости пусты и бессмысленны.

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Трудящемуся пенсионеру с 2015 года индексируется пенсия только в том случае, если он официально становится «не работающим»

Возвращение к регулярной индексации пенсий работающим пенсионерам не разорит бюджет страны, а наполнит его дополнительными средствами. Возобновление повышения пенсий трудящимся гражданам позволит им выйти из «серой» зоны и вновь начать платить налоги в полном объеме.

Эксперты призывают вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам

По мнению депутатов Государственной Думы, которые уже не в первый раз подают на рассмотрение правительства законопроект о ежегодной индексации пенсий работающих пенсионеров страны, отказ от повышения выплат заставил трудящихся пожилых граждан отказываться от «официальной» работы.

По закону в России работающему пенсионеру с 2015 года индексируется пенсия только в том случае, если он официально становится «не работающим». Это заставило пенсионеров увольняться с работы и начинать трудиться «в тени». Таким образом, их доходом оставалась заработная плата и пенсия, соответствующая уровню инфляции в государстве.

Переход пенсионеров в «серую» зону стал причиной недополучения бюджетом налогов, и только из-за этого правительству стоит задуматься об официальной индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласны с депутатами и в Финансовом университете при правительстве РФ, и в Федерации независимых профсоюзов.

Когда будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам России

Заморозка ежегодной индексации пенсий работающих пенсионеров с 2015 года депутатами и представителями профсоюзов названа социальной несправедливостью, но в правительстве придерживаются иного мнения. Все предложения по возврату к индексации были отвергнуты представителями Кабмина, так как на повышение пенсий трудящимся пожилым гражданам у ПФР на данном этапе развития денег нет.

О возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 в Кабмине обещали «подумать», но ничего утешительного чиновники так и не придумали: в Минфине заявили, что все разговоры о существующей несправедливости пусты и бессмысленны.

В Министерстве финансов уверены, что несправедливо именно повышать пенсии работающих пенсионеров, оставляя без достойной государственной помощи тех пожилых граждан, которые дополнительно заработать средства на свое существование уже не в состоянии по объективным или субъективным причинам.

Работающим же пенсионерам ежегодно индексируют заработную плату, так что о повышении пенсий они пока могут забыть, ведь денег на выплаты соответствующего размера всем пенсионерам, и работающим, и неработающим, у государства попросту нет.

Источник: 1rre.ru

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От редакции

Вы бы уволились с работы взамен на обещание проиндексировать вашу пенсию?

Аноним, 18 ноября 2020 15:22
НВР:
Нет
Аноним, 18 ноября 2020 15:23
Мы работаем,чтобы не протянуть ноги с ноги.

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