Лихачам грозят штрафы. Предложили ограничить скорость электросамокатов в России

Минтранс к СИМ относит, в том числе, ролики, скейтборды, коньки и т.д.

Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 километрами в час, при этом владельцев таких транспортных средств ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения.

"(В проекте – ред.) предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию (средств индивидуальной мобильности (СИМ) - ред.)", - сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

Как пояснил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин, скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов. Там, где будет безопасно, оно (движение - ред.) будет разрешено", - добавил он.



В проекте изменений также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение таких транспортных средств.Как отметил Луговенко, пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов. "То есть, лицо, использующее СИМ – это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода", - пояснил он.Представитель Минтранса добавил, что проект изменений в правила дорожных движений (ПДД) для пользователей электросамокатов предусматривает штрафы за нарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). "Это статьи 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Они в действующей редакции уже позволяют при принятии правил дорожного движения администрировать правонарушения", - сказал он.Статья 12.29 КоАП РФ предусматривает для нарушителей ПДД как предупреждение, так и штрафы в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Вторая статья кодекса, упомянутая Луговенка, касается нарушений ПДД, если они привели к помехам в движении транспорта или к причинению легкого либо среднего вреда здоровья потерпевшего.

Ранее Минтранс России предложил прописать в правилах дорожного движения разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.

По словам Шеюхина, проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД. Еще 27 июля ведомства утвердили таблицу разногласий, большая часть которых (за исключением двух из 18) уже разрешена.

Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к средствам индивидуальной мобильности те, что приводятся в движение, как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и так далее), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и прочее).

Источник: РИА Новости