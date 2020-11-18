Оформить звание ветерана труда и получить льготы от государства в 2021 году

Звание «Ветеран труда» появилось в 1995 году. До этого заслуженных тружеников награждали медалью «Ветеран труда». Звание предполагает предоставление многочисленных льгот от государства, поэтому полезно знать, кому оно присваивается и при каких условиях.
Кто может получить почетное звание
Основными условиями являются:
- стаж работы – для женщин не меньше 20 лет, для мужчин не меньше 25 лет;
- особые трудовые отличия – одна из наград, определенных законом (медаль или почетное звание СССР или РФ, грамота или благодарность президента, знаки отличия, выданные соответствующими ведомствами, региональные знаки отличия).
Существует отдельные требования для тех профессий, в которых начисляется выслуга лет (педагоги, работники вредного производства, шахтеры и другие категории трудящихся).
Звание могут получить граждане, начавшие трудовую деятельность несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны. В этом случае стаж должен быть для женщин 35 лет, для мужчин – 40 лет.
Звание присваивается один раз в жизни, не имеет срока действия и не требует дополнительных подтверждений с течением времени.
Различают региональное и федеральное звания «Ветеран труда». В первом случае при переезде в другой регион проживания, гражданин теряет право на льготы, положенные ветеранам труда.
Какими льготами могут пользоваться ветераны труда
На федеральном уровне звание дает право на получение таких льгот:
- пенсии, пособия и ежемесячной денежной выплаты;
- обеспечение жильем;
- субсидии на оплату коммунальных услуг;
- помощь в оплате ортопедического протезирования и других медицинских услуг.
Полный перечень льгот, которые предоставляет государство ветеранам труда. содержится в федеральном законе № 5 «О ветеранах».
Размер и периодичность предоставления льгот определяются на региональном уровне. Кроме этого, в регионах могут быть свои дополнительные льготы:
- бесплатный проезд в городском транспорте;
- скидка на покупку медикаментов;
- предоставление волонтерской помощи по уходу;
- доставка продуктов и товаров на дом и другое.
Как получить звание «Ветеран труда» в 2021 году
В 2021 году могут произойти некоторые изменения в правилах присвоении звания ветерана труда.
Партия ЛДПР выступила с предложением смягчить условия предоставления звания – учитывать только стаж работы: для женщин 35 лет, для мужчин – 40 лет без дополнительных условий.
Кроме этого, рассматривается вопрос о предоставлении звания ветерана труда работникам Крайнего Севера при наличии стажа 30 и 35 лет соответственно для мужчин и женщин, без наличия каких-либо наград.
Источник: 1rre.ru