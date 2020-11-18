Оформить звание ветерана труда и получить льготы от государства в 2021 году

Звание присваивается один раз в жизни, не имеет срока действия и не требует дополнительных подтверждений с течением времени.

Звание присваивается один раз в жизни и на всю жизнь

Звание «Ветеран труда» появилось в 1995 году. До этого заслуженных тружеников награждали медалью «Ветеран труда». Звание предполагает предоставление многочисленных льгот от государства, поэтому полезно знать, кому оно присваивается и при каких условиях.

Кто может получить почетное звание

Основными условиями являются:

стаж работы – для женщин не меньше 20 лет, для мужчин не меньше 25 лет;

особые трудовые отличия – одна из наград, определенных законом (медаль или почетное звание СССР или РФ, грамота или благодарность президента, знаки отличия, выданные соответствующими ведомствами, региональные знаки отличия).

Существует отдельные требования для тех профессий, в которых начисляется выслуга лет (педагоги, работники вредного производства, шахтеры и другие категории трудящихся).

Звание могут получить граждане, начавшие трудовую деятельность несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны. В этом случае стаж должен быть для женщин 35 лет, для мужчин – 40 лет.

Звание присваивается один раз в жизни, не имеет срока действия и не требует дополнительных подтверждений с течением времени.

Различают региональное и федеральное звания «Ветеран труда». В первом случае при переезде в другой регион проживания, гражданин теряет право на льготы, положенные ветеранам труда.

Какими льготами могут пользоваться ветераны труда

На федеральном уровне звание дает право на получение таких льгот:

пенсии, пособия и ежемесячной денежной выплаты;

обеспечение жильем;

субсидии на оплату коммунальных услуг;

помощь в оплате ортопедического протезирования и других медицинских услуг.

Полный перечень льгот, которые предоставляет государство ветеранам труда. содержится в федеральном законе № 5 «О ветеранах».

Размер и периодичность предоставления льгот определяются на региональном уровне. Кроме этого, в регионах могут быть свои дополнительные льготы:

бесплатный проезд в городском транспорте;

скидка на покупку медикаментов;

предоставление волонтерской помощи по уходу;

доставка продуктов и товаров на дом и другое.

Как получить звание «Ветеран труда» в 2021 году

В 2021 году могут произойти некоторые изменения в правилах присвоении звания ветерана труда.

Партия ЛДПР выступила с предложением смягчить условия предоставления звания – учитывать только стаж работы: для женщин 35 лет, для мужчин – 40 лет без дополнительных условий.

Кроме этого, рассматривается вопрос о предоставлении звания ветерана труда работникам Крайнего Севера при наличии стажа 30 и 35 лет соответственно для мужчин и женщин, без наличия каких-либо наград.

Источник: 1rre.ru