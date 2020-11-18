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Создать резервы коек для пациентов с COVID-19 в регионах, поручил Мишустин

11:37 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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Отчитаться губернаторы должны до 18 ноября.

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Мишустин поручил создать в регионах резерв мест для пациентов с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов представить в Минздрав информацию о создании резерва коек для пациентов с COVID-19 до 18 ноября, сообщается на сайте кабмина.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся: создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией не менее 20% коечного фонда, представлять в Минздрав России информацию по указанным вопросам. Срок – до 18 ноября 2020 года, далее – еженедельно", - говорится в перечне поручений.

Источник: government.ru

COVID-19 коронавирус пандемия Михаил Мишустин
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